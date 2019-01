Analyse: Omsetningen i oljeservicebransjen vil øke i år

I 2019 vil optimismen hos oljeleverandørene også vise seg i regnskapene, varsler revisjonsselskapet EY, som anslår at omsetningen vil øke med 8 prosent.

EY har i sin årlige gjennomgang analysert regnskapet fra 1200 selskaper i oljeservicenæringen, og varsler bedre tider for norsk oljenæring, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er veldig hyggelig å presentere piler som peker oppover igjen, sier analytiker Espen Norheim, partner i revisjonsselskapet EY. Han minner om de dystre årene etter oljekrisen i 2014, som har kostet om lag 50.000 jobber.

– Nedturen har vært alvorligere og mer langvarig enn noen hadde trodd. Årene 2015, 2016 og 2017 kommer til å skrives inn i norsk oljehistorie med store bokstaver, sier Norheim.

Analytikeren sier imidlertid at lønnsomheten er for lav og tar lang tid å hente inn igjen. Det skyldes blant annet at det er inngått langsiktige kontrakter i et svakt marked med lave priser. Selv om det går bedre, kan ikke bransjen friskmeldes, fastslår han.