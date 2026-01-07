Amerikanske styrker har bordet russisk tankskip øst i Atlanterhavet

Den amerikanske felleskommandoen U.S. European Command srkiver på X at det nå russiskregistrerte oljetankskipet Marinera, tidligere kjent som Bella 1, har blitt bordet med hjelp av helikoptre. Samtidig sier en ikke navngitt amerikansk tjenestemann til NBC News at «skipet er sikret». TU har fulgt aksjonen de siste dagene.

Skipets posisjon ser ut til å være 200 kilometer sør for Island, ifølge islandske Rúv.

Kristi Noen, minister for ved det amerikanske sikkerhetsdepartementet (Homeland Security) skriver på X at også tankskipet Sophia er blitt bordet i dag. Det skjedde i nærheten av Karibia.

(hvis videoen i innlegget ikke virker, klikk på lenken rett under bildet).

Bekrefter angrepsfly

Ifølge Wall Street Journal har amerikanske tjenestemenn bekreftet at de tungt bevæpnede AC-130J Ghostrider-flyene som i helgen ankom RAF Mildenhall-basen i England, ble sendt dit for å bistå bordingsoperasjonen. Men alt tyder på at det hele har gått relativt rolig for seg.

Den russiske statskringkasteren RT hevder onsdag at det ser ut som at amerikanske styrker forsøkte å borde tankskipet fra et helikopter. Kringkasteren publiserte samtidig et bilde av et helikopter som svever nær et skip. Verken påstandene eller bildet er verifisert.

Selv om fartøyet er tomt, har amerikansk kystvakt jaktet på det som del av USAs forsøk å slå ned på den såkalte «skyggeflåten», en tankskipsflåte som frakter ulovlig olje verden rundt, blant annet olje som Russland selger på det svarte markedet, har WSJ meldt tidligere.

Mannskapet klarte å hindre at amerikansk personell gikk om bord i desember. Skipet satte kursen mot Atlanterhavet. Med amerikansk kystvakt bak seg malte mannskapet et russisk flagg på den ene siden, byttet navnet til Marinera og endret registreringen til Russland.

Oppdatert klokken 15.11: Innledningen på saken er skrevet noe om etter at nyheten ble offisielt bekreftet av amerikanske myndigheter.

Oppdatert kl. 15.31 med X-innlegg som viser en video fra bordingen av Marinera.