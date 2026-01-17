Amerikanske senator: Ingen sikkerhetstrussel mot Grønland

Delegasjonen med elleve kongressmedlemmer, deriblant de republikanske senatorene Lisa Murkowski og Thom Tillis, ankom København fredag.

– Det finnes ingen akutt sikkerhetstrussel mot Grønland, sier Coons på en pressekonferanse lørdag formiddag.

Men det er legitime grunner til å undersøke hvordan man kan investere bedre, sier han. Han sier også at sikkerhetssituasjonen i Arktis er i endring.

– Vi deler en uro for sikkerheten i Arktis framover når klimaet forandres, havisen trekker seg tilbake og sjøfartsrutene endres, sier han.