Abonner
Grønland

Amerikanske senator: Ingen sikkerhetstrussel mot Grønland

En gruppe amerikanske kongressmedlemmer er på besøk i Danmark. Den demokratiske senatoren Chris Coons sier det ikke finnes noen sikkerhetstrussel.

Senator Chris Coons fra Demokratene snakker under en pressekonferanse i København i forbindelse med at en delegasjon av amerikanske kongressmedlemmer besøker Danmark.
Senator Chris Coons fra Demokratene snakker under en pressekonferanse i København i forbindelse med at en delegasjon av amerikanske kongressmedlemmer besøker Danmark. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP
NTB
17. jan. 2026 - 12:30

Delegasjonen med elleve kongressmedlemmer, deriblant de republikanske senatorene Lisa Murkowski og Thom Tillis, ankom København fredag.

– Det finnes ingen akutt sikkerhetstrussel mot Grønland, sier Coons på en pressekonferanse lørdag formiddag.

Men det er legitime grunner til å undersøke hvordan man kan investere bedre, sier han. Han sier også at sikkerhetssituasjonen i Arktis er i endring.

– Vi deler en uro for sikkerheten i Arktis framover når klimaet forandres, havisen trekker seg tilbake og sjøfartsrutene endres, sier han.

Et flyfoto fra den svenske kystvakten viser lekkasjen som oppsto etter sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene i Østersjøen i september 2022.
Les også:

Polsk domstol avgjør om Nord Stream-mistenkt skal utleveres

GrønlandUSA
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.