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Amerikansk militærhelikopter styrtet ved Hormuzstredet

Et amerikansk Apache-helikopter gikk ned nær Hormuzstredet mandag, og de to om bord er reddet og i sikkerhet.

Det var et Apache-helikopter som styrtet ved Hormuzstredet. Her er helikoptertypen avbildet ved en tidligere anledning.
Det var et Apache-helikopter som styrtet ved Hormuzstredet. Her er helikoptertypen avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Ahn Young-joon/AP/NTB
NTB
9. juni 2026 - 07:45

Det er så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppsto en teknisk feil eller om hendelsen skyldtes andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.

President Donald Trump bekrefter helikopterstyrten, ifølge Reuters og AP. Han sier at det går bra med de to som var om bord.

– Ingen er skadet. Vi kommer til å komme med en rapport i morgen, sa Trump mandag kveld, lokal tid.

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Ifølge The New York Times er det ikke klart om helikopteret styrtet som følge av beskytning fra Iran, tekniske problemer eller andre årsaker.

Militærets sentralkommando (Centcom) har ikke svart på avisens henvendelser om saken.

Mange oljetankere og andre skip har ventet lenge på å seile gjennom Hormuzstredet etter at krigen i Iran i praksis har stengt farvannet for skipstrafikk.
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Forsvar
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