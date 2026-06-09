Amerikansk militærhelikopter styrtet ved Hormuzstredet

Det er så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppsto en teknisk feil eller om hendelsen skyldtes andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.

President Donald Trump bekrefter helikopterstyrten, ifølge Reuters og AP. Han sier at det går bra med de to som var om bord.

– Ingen er skadet. Vi kommer til å komme med en rapport i morgen, sa Trump mandag kveld, lokal tid.

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Ifølge The New York Times er det ikke klart om helikopteret styrtet som følge av beskytning fra Iran, tekniske problemer eller andre årsaker.

Militærets sentralkommando (Centcom) har ikke svart på avisens henvendelser om saken.