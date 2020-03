Alle drosjer i Hordaland skal bli elektriske

Vestland fylkesting har vedtatt å innføre utslippsfrie drosjer i alle kommuner i Hordaland fra 1. april 2024. Fylkesadministrasjonen skal også utrede om det er mulig å innføre tilsvarende krav i samtlige kommuner i Vestland fylke.

Vedtaket omfatter alle drosjer for inntil ni personer, og fylkeskommunen skal gi støtte til lade-infrastruktur. Selv om vedtaket i første omgang gjelder Hordaland, skal fylket prioritere alle kommuner i Vestland fylke likt, slik at utslippsfrie drosjer på sikt kan innføres i hele fylket.

Alle drosjeselskap får støtte

Alle drosjeselskap vil få støtte til å bygge ladestasjoner ved sentralen. Det er allerede gitt tilskudd til ladestasjoner for drosjer på Flesland og ved Bygarasjen i Bergen sentrum.

Ifølge Robert Aasmul, daglig leder i Taxi1, er Flesland er den største drosjeholdeplassen i Norge, med 550.000 drosjeturer i året, mens Gardermoen har 125.000 drosjeturer i året.

– I dag er jeg her med en flunkende ny Renault som går 30 mil per lading. Da trenger jeg bare å lade den én gang i døgnet, sier Robert Aasmul, daglig leder i Taxi1. Foto: Vestland fylkeskommune

Aasmul er svært godt fornøyd med at Flesland har fått lynladere på hele 150 kilowatt, som er mye kraftigere enn hurtigladere.

– Det er et eventyr å få ladepark her. Vi har også fått lynladere for el-drosjer ved busstasjonen i Bergen sentrum, men vi trenger ladepunkter over hele fylket, sa Aasmul da lynladerne på Flesland ble åpnet i januar.

Tre prosent av personbil-utslippet

I dag går 25 av totalt 705 drosjer i Bergen på strøm. Ladeparken på Flesland er et samarbeid hvor fylkeskommunen, Avinor og BKK har delt på utgiftene.

– Ved drosjesentralen i Godvik bygger vi ut for lading av 50 el-drosjer. Vi har 55 egne drosjer, pluss løyvehavere som kjører egne drosjer for oss. Framover vil vi trenge ladepunkt over hele fylket. Vi vil ha dem i nærheten av holdeplassene der kundene er, uttalte Aasmul til Fylkeskommunens nettsider.

Når alle drosjene i tidligere Hordaland fylke går over på strøm, vil utslippene gå ned med over 9.500 tonn CO₂ i året. Det er nesten tre prosent av det samlede utslippet fra personbiler i Hordaland.

Vedtaket ble gjort med 41 mot 24 stemmer. Høyre, Frp og FNB stemte mot.