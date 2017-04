HOUSTON: Da vi møter Alexander Fuglesang (41) i bedriftens lokaler på østkanten i Oslo – i det gamle bygget til Rodeløkken Maskineri – har han besøk av strategidirektør Lauren Grabski Brooks fra National Oilwell Varcos (NOV) kontor i Houston.

De har undertegnet en avtale om at også NOV skal bidra til en ny generasjon subseapumpe, Omnirise Booster, som gjør økt utvinning fra offshore oljebrønner enklere og billigere.

Med på laget er også Aker BP og Lundin. Fuglesang gleder seg over at disse selskapene er så offensive at de vil bidra med penger for å utvikle ny teknologi.

Oljens Oscar-pris

I dag blir Fuglesang tildelt oljebransjens Oscar-pris, ”Spotlight on New Technology Award”, under Offshore Technology Conference (OTC) i Houston.

Fuglesang får prisen for sin utvikling av det han karakteriserer som ”verdens mest autonome undervannspumpe".

– Omnirise minibooster representerer noe helt nytt fordi den ikke trenger noe utstyr topside. På den måten kan oljeselskapene med en full-skala versjon av dette systemet, en Omnirise Booster, spare opp til 3-500 tonn i vekt. Den trenger i hovedsak bare en strømledning fra plattformen og integrert fiber for kommunikasjon for å operere på dypt vann og kan styres fra et kontrollrom på land om man vil, sier Alexander Fuglesang.

Denne pumpen er verdens første av sitt slag som ikke krever smøring av tetninger ganske enkelt fordi den ikke har noen tetninger eller barrieresystem. Hastighetskontrollen er innebygd og man trenger ikke masse umbicicals med hydraulikk og en HPU (Hydraulic Power Unit) topside. Koplingene er magnetiske. Hastighetsreguleringen er enten elektrisk VSD (som i Omnirise miniBooster) eller hydrodynamisk integrert sammen med magnetkoblingen (som i Omnirise Booster). Sistnevnte utvikles sammen Voith Turbo i Tyskland.

Det største markedet

Anvendelsesområdet til Fuglesangs subsea pumpeprogram er stort. Selskapet har over 30 pumper i drift på havbunnen, hovedsakelig til midlertidige applikasjoner. Akkurat nå brukes flere av FSubsea’s pumper av blant annet Oceaneering og Nexans. Sistnevnte skal snart benytte pumpene i forbindelse med legging av ny strømkabel fra Norge til Tyskland.

– Men det største markedet vårt til nå er nok boring. En slik pumpe kan gjenvinne slam og borevæske eller brukes til såkalt Riserless Drilling av topphull som det er mye fokus på for å spare kostnader, sier Fuglesang.

I fremtiden vil denne type pumper også brukes i økende grad til trykkbalansert boring, der økt hurtig trykk-kontroll på havbunnen kan øke sikkerheten og redusere boretid og kostnader..

Historien bak den nå prisvinnende teknologien er noen år lang, slik det som regel er i oljeindustrien. Fuglesang fikk i 2007 en forespørsel om å levere en mudringspumpe i forbindelse med dekommisjonering på Ekofisk. Da startet også bedriftens interesse for pumper til subsea-delen av olje- og gassindustrien, selv om man helt siden 80-tallet hadde levert pumper og tetninger til Statoil. I 2009 fikk man en bestilling på å utvikle en pumpe for bruk til ulike boresystemer, både topphullsboring og trykkbalansert boring.

Standardisering

– Det har vært en gradvis utvikling og mange av våre konkurrenter har jobbet med store systemer på dypt vann med pumper og kompressor-løsninger opp mot 12 MW i ytelse, mens vi har jobbet med mindre systemer. Nå er bransjen i økende grad ute etter rimelige og robuste plug and play-systemer som dreier seg om pumper på 1 og 1,5 MW. Jeg har stor respekt for de systemene som for eksempel Framo (nå OneSubsea) og FMC (nå TechnipFMC, red.anm.) har utviklet, men det har ofte dreid seg om skreddersøm, mens vi har stort fokus på mer standardiserte løsninger, sier Fuglesang.

Prisen på Omnirise minibooster kan variere etter størrelse, men den ligger i sjiktet 5-15 millioner kroner for en pumpe.

Begynte med soveposer

Når Fuglesang i dag mottar teknologipris på verdens største oljemesse, er det også et interessant bilde på hvordan en industribedrift kan utvikle seg innen nye bransjer. Fuglesang feiret 100 års-jubileum i fjor ettersom Fuglesang Limited ble startet i 1916 basert på et eierselskap med historie helt tilbake til 1855.

– Min bestefar elsket friluftsliv og fant opp soveposen Ajungilak. Derfor var soveposer en av to grener i familiebedriften helt fram til 2001 da sovepose-delen ble solgt til sveitsiske Mammut, sier Alexander Fuglesang som selv er så glad i friluftsliv at han utdannet seg til jaktguide i Sør-Afrika før han tok en master i finans i Canada og senere jobbet både i Silicon Valley og London.

Kjølepumpe: Denne varianten av Omnirise minibooster skal brukes til kjøling. Foto: Foto: Fuglesang

Den andre grenen var bygningsmaterialer og spesielt stålplater til skipsindustrien. Etterhvert – da Statoil var etablert og store plattformer skulle bygges – fikk Fuglesang et nytt marked og leverte mye stål til Gullfaks, Sleipner og Snorre.

Fra 1982 har det dreid seg mye om mekaniske tetninger og pumpesystemer ettersom Fuglesang hadde store agenturer innen disse områdene.

– Det ligger mange år med systematisk jobbing bak det at vi nå selv produserer ny teknologi uten mekaniske tetninger som ofte er årsaken til over 70 prosent av alle havarerte pumpesystemer. Det ligger nærmest i genene våre at vi skal utvikle pumper som skal vare lenge og fungere godt, sier Fuglesang som overtok som konsernsjef i 2012.

Utvikler ny generasjon

Nå skal altså Fuglesang utvikle en ny generasjon av minibooster til noe som kan få en viktigere rolle i en såkalt ”subsea factory”. Som nevnt skal dette gjøres i et helt nyetablert samarbeid med Aker BP, Lundin, NOV og Forskningsrådet.

– Mens miniboosteren er tiltenkt kjøling og trykkstøtte, skal vi nå jobbe med en større enhet som kan betjene flerfasepumping, vanninjeksjon og vannrensing. Målet vårt er at denne skal kunne passe inn i et ”plug and play-konsept, alt fra rimelige og enkle subsealøsninger eller ubemannede plattformer, sier Fuglesang.

Målet med denne enheten er at den kan bidra til automatisk vannrensing på havbunnen gjennom den teknologien som Seabox har jobbet i flere år med å utvikle. Det vil si at Fuglesang skal lage en større og mer avansert versjon av minibooster til å skape et trykk over membranen som ligger i Seabox. Vannrensing skjer i dag på plattformen, mens Seabox med sitt renseanlegg skal gjøre dette på havbunnen. Hvis det lykkes, kan hele topsideanlegget fjernes, noe som betyr at man reduserer vekten på 3-500 tonn.

Nå skal Fuglesang teste ut pumpen sammen med SWIT-teknologien som NOV-eide Seabox har utviklet.

- 150 millioner å spare

– Jeg mener seriøst at man kan spare opp til 150 millioner bare på pumpesystemet i innkjøp, og i drift vil det være enda mer å hente, forteller Fuglesang.

Alle operatørene innenfor API17X – som er etablert i et forsøk på å skape en felles best mulig standard for pumpeprodusenter innen olje og gass – ønsker en slik utvikling, ifølge Fuglesang.

– For et par år siden var den eneste muligheten for oss å søke forskningsmidler for en slik utvikling. Alle skriker etter ny teknologi, men ingen ønsker å være først ute. Etter oljeprisfallet har det nærmest blitt slik at ingen tør å være først med ny teknologi – alle skal vente til noe nytt har kommet – men nettopp derfor er vi veldig glade for at både Aker BP Lundin nå er med på å utvikle denne nye pumpegenerasjonen, sier Fuglesang.

Ved testbassenget: Her er prosjektteamet bak Omnirise minibooster: Fra venstre: Marius Kruse Aas, Alexander Fuglesang, Thomas Navjord, Knut Oppenhagen sammen med Lauren Brooks fra National Oilwell Varco. Foto: Tormod Haugstad

Han er også full av lovord om både Innovasjon Norges IFU-program, Forskningsrådets Skattefunn og Demo 2000 som bidrar til utvikling av ny teknologi. Når det gjelder Omnirise Booster, skal Demo2000-programmet bidra med hele 14 millioner.

Og nå skal det settes fullt trøkk på test og kvalifikasjoner.

Enkelt og billig

– Vi skal ha noe i havet i løpet av neste år, sier Fuglesang, som må medgi at det har vært et noen krevende år med dramatisk fall i oljeprisen ettersom prisingen på subsea-utstyr hadde blitt firedoblet de siste ti årene.

Nå er målet å jobbe med enkle og billige løsninger i tett samarbeid med offensive operatører som driver feltutvikling.

– Det er vel rundt 5000 aktive brønner innen oljeindustrien nå. Da gjelder det å gjøre alt for å få opp mest mulig olje og gass gjennom enkle forbedringer. Du vet, en prosent mer utvinning i alle felt på norsk sokkel, kan utgjøre over 100 milliarder kroner i inntekter på norsk sokkel med en oljepris på 30 dollar, men om du spør meg om vi går mot autonome subseafabrikker, tror jeg det er langt fram, sier Fuglesang.

Han viser til at det blant 1600 aktive felt i dag er det bare ca. 20 felt som har roterende maskineri på havbunnen. Draugen var verdens først felt med pumping av flerfasestrømmer. Fuglesang er overbevist om at det kan spares hundretusenvis av ingeniørtimer på standardiserte autonome systemer innen olje- og gassproduksjon.

Han har samarbeidet tett med forskere for å utvikle sin teknologi, blant annet NTNU på turbomaskineri.

Nå skal det rekrutteres flere høykompetente medarbeidere til bedriften.

– Det var krevende å finne gode medarbeidere fram til 2014, jeg husker at jeg prøvde meg på diverse foredrag og ga bort lommelykter til studenter. Nå er det helt annerledes. Nå søker erfarne medarbeidere med topp kompetanse seg til oss. I Fuglesangs Subsea er vi per i dag 15 medarbeidere som driver med ren subsea pumpeutvikling, men vi har i tillegg god støtte fra Fuglesangs øvrige 30 ansatte i Norge og 10 i Skottland, men vi trenger nok flere. Vi har et ønske om å utvikle mye ny teknologi de neste årene, sier Alexander Fuglesang.