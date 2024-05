Aksjonæropprør mot Shells klimastrategi

Ledelsen fikk kritikk både fra investorer og fra klimaaktivister på tirsdagens møte, som var den første generalforsamlingen siden Shell reduserte flere klimamål i fjor.

Selskapet opplyser at nesten 22 prosent avviste den eksisterende klimaplanen i en avstemning. Nesten 19 prosent vil ha kraftigere utslippskutt, i tråd med Parisavtalen.

Tirsdagens opprør minner om en tilsvarende aksjonærprotest i fjor, da omtrent like stor andel stemte mot styretes klimaforslag.

I mars utvannet olje. og gasselskapet klimamålene sine, inkludert det som gjelder «netto karbonintensitet», som er et mål på utslippene som genereres per solgte energienhet. Shell sa den gangen at karbonintensiteten skulle kuttes med 15–20 prosent innen 2030, sammenlignet med 2016-nivået. Det er mindre ambisiøst enn et tidligere mål om å kutte 20 prosent.

Klimaaktivister forstyrret aksjonærmøtet og anklaget Shell for grønnvasking – villedende klimauttalelser for å styrke sitt eget renommé. Til melodien fra Dolly Partons klassiker «Jolene», begynte demonstranter fra Greenpeace å synge «Shell kills! Shell kills!» (Shell dreper) mens styreformann Andrew MacKenzie forsøkte å tale. MacKenzie forsvaret selskapets innstilling og understreket målet om å være klimanøytrale innen 2050.