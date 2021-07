Aker Solutions vinner havvindkontrakt på minst 3 milliarder kroner

Aker Solutions melder at de har vunnet en stor kontrakt, på minst 3 milliarder kroner, for en foreløpig ukjent kunde. De skal levere HVDC (high-voltage, direct current) omformersystemet til et stort offshore vindprosjekt.

Ifølge selskapet vil flere detaljer om prosjektet bli avslørt av kunden og partnerne i tredje kvartal i år.

For Aker Solutions innebærer kontrakten ingeniørarbeid, innkjøp, bygging og installasjon av en omformerplattform. Plattformer vil bestå av et stålunderstell og et plattformdekk til det elektriske anlegget.

HVDC-plattformens oppgave er å motta elektrisiteten generert av vindturbinene, og konvertere den fra AC til DC, før den sendes gjennom en eksportkabel til prosjektets omformerstasjon på land og videre ut i strømnettet.