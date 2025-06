Aker BP boret tørt i Rondeslottet: – Vi er selvsagt skuffet

Det var potensial for flere hundre millioner fat i det gamle Equinor-feltet, men onsdag opplyser Sokkeldirektoratet at Aker BP og partnerne har boret tørt.

I mai ble prospektet beskrevet som «en av årets mest spennende letebrønner på norsk sokkel» i Dagens Næringsliv.

– Vi er selvsagt skuffet over at hypotesen vår ikke stemte i dette konkrete tilfellet, men det forandrer ikke det faktum at det er mange mulige oljeforekomster i tette reservoarer på norsk sokkel, som utgjør en stor mulighet for oss i framtiden, sier pressetalsperson Ole-Johan Faret i Aker BP til NTB.

– Blir ikke den siste

Nå er undersøkelsesbrønnen permanent plugget og forlatt.

– Dette var den første letebrønnen vår som eksplisitt gikk etter olje i tette reservoarer. Det kommer ikke til å bli den siste, sier Faret.

Det er snakk om brønn 6405/7-4, som er lokalisert i Mørebassenget, om lag 80 kilometer nord for Ormen Lange-feltet og 175 kilometer nordvest for Kristiansund.

Fortsatt troen

Rondeslottet-brønnen er en brønn som skal teste om oljen som man vet er til stede, lar seg produsere på lønnsomt vis, sa Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik til DN i 2023.

Selskapet har fortsatt tro på at det finnes lignende muligheter.

– Dette vil kreve tålmodighet, teknologiutvikling og kostnadsfokus, og man må være forberedt på at det blir en del stang ut, men når vi lykkes vil dette kunne bidra til videre lønnsom vekst på norsk sokkel, sier Faret i Aker BP.