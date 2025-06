Adresseavisen: Kapteinen på NCL Salten siktet etter grunnstøtingen på Byneset

Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen.

Det opplyser kapteinens forsvarer, Torbjørn Sognefest.

– Under grunnstøtingen var den siktede ikke på vakt, og han har ikke noe objektivt ansvar for ethvert teknisk system på skipet til enhver tid. Han erkjenner derfor ikke straffskyld etter siktelsen, sier Sognefest.

Han skriver at kapteinen er svært erfaren, men at det kan skje feil på et moderne skip med mange og kompliserte systemer uten at det medfører et straffansvar. Kapteinen samarbeider med politiet, sier han.

– Først og fremst er min klient svært lettet over at hendelsen ikke fikk mer alvorlige konsekvenser enn det gjorde, verken for mennesker eller miljø, sier Sognefest.

Kapteinen ble avhørt mandag kveld og har fått status som siktet etter det. Mannen i 60-årene har statsborgerskap fra et europeisk land, skriver Adresseavisen.

– Basert på forklaringene til de avhørte og bevisene i saken for øvrig så mener politiet at en kan slå fast at fartøyets brovaktsalarm ikke var aktivert, opplyser politiadvokat Kjetil Bruland Sørensen til Adresseavisen.

Politiet mener kapteinen har misligholdt sitt ansvar for å sørge for sikker navigering da alarmen ikke var aktivert, og at det er et brudd på skipssikkerhetsloven.

Forsvarer Torbjørn Kolås Sognefest sier at kapteinen samarbeider med politiet for å opplyse saken så godt som mulig.

– Saken er under etterforskning. Politiet må få fred og ro til å finne ut hva som har skjedd. Det har kapteinen medvirket til så godt han kan, sier han.

Andrestyrmannen om bord er også siktet etter grunnstøtingen. Han var på vakt alene og har forklart at han sovnet før skipet gikk på grunn. Han har forklart til politiet at han våknet av at skipet gikk på land, og at det aldri lød noen alarm.

Konteinerskipet grunnstøtte grytidlig om morgenen torsdag 22. mai ved Byneset i Trondheimsfjorden. 16 personer var om bord, men ingen ble skadet i hendelsen. Skipet ble losset for en del konteinere og dratt av grunn fem dager senere. Skipet ligger nå til reparasjon i Rissa.