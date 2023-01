Aasland slår tilbake mot Borten Moe – avviser kraftsløseri

– Er det bedre å la vannkraften renne ut i havet? Eller er det bedre å stoppe vindmøllene når det blåser for mye og man ikke trenger kraften? Da er det bedre å omsette den, lagre den og sørge for at vi får en utvikling også i hydrogenproduksjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.

Han kommenterer et regnestykke forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har lagt fram angående produksjon av grønt hydrogen. Aasland mener regjeringskollegaen har misforstått.

– Det Ola sier, er ikke er det som faktisk skal skje. Vi skal produsere mer kraft i tiden framover. Mye av dette vil være uregulerbar kraft. Når vi ikke har bruk for denne kraften, trenger vi å lagre den i et eller annet medium. Da vil hydrogen være særdeles viktig, sier han.

Tydelig skepsis fra Borten Moe

Mange ble overrasket da Borten Moe før helgen serverte en kraftig «rant» på Facebook mot hydrogenplaner hans egen regjering har heiet fram.

Kritikken kom bare timer etter at næringsminister Jan Christian Vestre og energi- og energiminister Terje Lien Aasland var til stede for å kaste glans over lanseringen av et hydrogensamarbeid mellom Statkraft og Nel.

– Om Statkraft sammen med NEL lykkes med å etablere 2 GW elektrolyse av hydrogen i Norge tilsvarer det en energimengde på ca. 17,5 TWh, eller om lag 12–13 prosent av all kraftproduksjon i Norge. Med 75 prosent energitap er det 14 TWh, eller 10 prosent av all norsk kraftproduksjon rett i dass. Det er etter mitt skjønn lysår unna å være forsvarlig eller fornuftig, skrev Borten Moe.

Aasland: – Glimrende løsning

Olje- og energiministeren sier seg altså ikke enig.

– Når det installeres vindkraft rundt omkring i Norge eller i Europa, så trenger vi å lagre den når vi ikke trenger å bruke den direkte. Da er hydrogen en glimrende løsning for det, sier Aasland.

Han viser til at Norge har 100 års erfaring med hydrogenproduksjon, og at det er stor interesse for dette fra vår viktigste handelspartner Tyskland. Tysklands visestatsminister Robert Habeck var også til stede under besøket hos NEL.