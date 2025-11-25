Å stanse Melkøya nå vil være galskap

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest er i ferd med å bli elektrisk. Equinor sier til TU at de har brukt 10 milliarder kroner og er halvferdige med arbeidet.

Likevel vil Rødt nok en gang stanse arbeidet og trekke tilbake godkjenningen. Torsdag er det nok en høring om dette gnagsåret av en sak.

Stortinget stemte også over saken i mai. Da ble forslaget stanset av Ap, Høyre og Venstre. I mellomtiden har det vært valg, og nå har ikke de tre partiene flertall lenger. Dermed henger saken særlig på hva Frps store gruppe bestemmer seg for. Der er meningene delte.

Vanskeligst for Frp

Rødt og SV vil først og fremst hindre vindkraft og kraftlinjer i reinbeiter og sårbar natur. De frykter også at strømprisen i nord vil øke, og ønsker å dele ut krafta til andre formål enn LNG -produksjon.

SV vil at oljeselskapene skal betale for havvind eller gasskraft med CO2 fangst til eget bruk. MDG vil legge ned hele anlegget.

For FrP er saken langt vanskeligere. De er imot elektrifisering og vil ha billig strøm til folket, samtidig som de vil være oljenæringens beste venn. I denne saken er det umulig å kombinere.

Arbeiderpartiet og Høyre kan lene seg tilbake og se Equinor og NHO gå løs på FrP og Senterpartiet. I vår viet Offshore Norge store deler av årskonferansen sin til hudfletting av Frp og Sp.

Frode Alfheim i LO-forbundet Styrke var ikke bare litt forbanna, men kokforbainna på partiene som varslet omkamp.

Frp og KrF kan snu

Offshore Norge sier at hele NHO er rystet over at politikere vil kansellere lovlig gitte godkjenninger, og mener at det sender uheldige signaler til hele næringslivet.

Regjeringen føler de seg trygge på at Rødts forslag ikke får flertall. Frp vil aldri gå med på å kreve CO2-fangst. SV og MDG vil ikke gå med på gasskraft uten.

Dermed kan regjeringen framstå som næringsvennlig, uten å gjøre stort.

I mai ble de reddet av Venstre. De ønsker egentlig gasskraftverk med karbonfangst, men ville fornuftig nok ikke så tvil om tillatelsene Equinor har fått på Melkøya.

Da var prosjektet 30 prosent ferdig, nå er det 50 prosent ferdig. Det kan også endre holdningen internt i Frp. Heller ikke KrF vil si om de skal stemme det samme som sist. De trenger ikke bestemme seg før i februar.

Galskap

Også en kilde i Senterpartiet presiserer at de ikke vil støtte vedtak som stopper gassproduksjonen eller ødelegger Melkøya-prosjektet. Det er betryggende.

Hvis man stanser elektrifiseringen uten å være enige om et alternativ, gjør man lite annet enn å kaste bort penger og øke utslippene.

Både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk ville det være galskap å stanse elektrifiseringa av Melkøya nå.

Noen drømmer kanskje om at stans i elektrifiseringen vil føre til tidligere nedstenging. Da undervurderer de regjeringens handlekraft når det kommer til olje og gass.

I statsbudsjettet foreslår de å fase ut CO2-avgiften nettopp for å holde liv i plattformer og anlegg som ikke blir elektrifisert.

Reelt problem

Når det er sagt, peker opposisjonen på et reelt problem: Det ligger ikke an til at kraftproblemet i Finnmark er løst innen Melkøya skal være elektrisk i 2030.

Én løsning kan bli å la gassturbinene stå, og kanskje sette opp noen flere, slik at Melkøya kan kobles av nettet og bruke gassturbiner ved behov.

Regjeringen har også åpnet for at staten overtar og driver gasskraftverket hvis det ikke er bygget ut nok strøm i Finnmark i tide. Statnett er ansvarlige for krisetiltak i kraftsystemet.

Apropos Statnett, så vil Rødt at Statnett skal frigi kraften som er tildelt Melkøya og gi den til «andre næringsaktører».

Så kan man jo spørre seg hva Rødt heller vil bruke strømmen til. Statnetts kø i dette området er stort sett fylt opp med datasentre og hydrogenprosjekter – som Rødt også er imot.