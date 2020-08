Å slipe i det små blir en stadig bedre opplevelse

Det å gyve løs på treverk, malte overflater, rustent jern og andre litt ugne materialer med sandpapir er en god ide om du skal få et godt sluttresultat. Skjønt ordet sandpapir er nok noe antikvert. Sand, i form av små kvartskorn, var nok fint i sin tid, men aluminiumsoksid og silisiumkarbid, som mye hardere mineraler, er det som dominerer i dag. Mens kvarts har en hardhet på 7 på Mohs skala ligger Al 2 O 3 og Sic på mellom 9 og 9,5.

Poenget med slipepapiret er å gni det mot det som skal slipes slik det oppstår kontakt med de skarpe kantene i mineralkornene. På vanlige slipemaskiner begynner man gjerne med grove korn, ned mot 40-korning. Tallet sier noe om størrelsen på slipepartikler og hvor mange det er plass til på et visst areal. Jo høyere tall det er, jo finere blir korningen og jo jevnere blir resultatet. Men samtidig tar det lengre tid å få unna det du vil slipe vekk.

Ulike typer slipemaskiner

Slipemaskiner kommer i mange varianter. Gulvslipere er gjerne rondeller med fra særdeles grovt papir til fint. De groveste kan ha en enorm avvirkning. Trommelen de er montert på gjør at slipekornene beskriver en linje som treffer underlaget kontinuerlig. Båndslipere har gjerne høy avvirkning fordi de gjør litt av det samme, men de har en flate av slipepapiret som berører underlaget som har mye mindre kraft per arealenhet.

Så har vi rotasjonsslipere som både kan rotere og oscillere. Når de roterer, som nye Bosch GOP 150, har de en avvirking omtrent som en båndsliper, men når samme maskin også kan oscillere, avvirker den mye mindre, men er mindre «vill» å håndtere.

Det finnes et vell av oscillerende maskiner. Ofte er dette et særdeles godt valg for de fleste med mindre slipeoppgaver.

For mange år siden lansere Black & Decker en slipemaskin som de kalte en slipemus. I dag har alle verktøyprodusentene slike slipemus med en spiss slipeflate. De vibrerer og beskriver små sirkler på samme måte som litt større planslipere. Slipemus er i den lettere del av skalaen og er svært effektive til småjobber hvor de kommer til veldig bra. De oscillerende maskinene, med 125 mm rondeller er mer effektive på større flater.

Ryobi 18V Fingersliper

Ryobis nye 18V Fingersliper, eller elektrofil som slike også kalles, er slett ingen nyvinning utenom på ett veldig viktig punkt. Den er batteridrevet. Det var, nok en gang, Black & Decker som introduserte denne typen slipemaskin for mange år siden. Den var rett og slett genial, og vi har ikke kunne være foruten siden.

Prinsippet er å ha et kort, og veldig smalt, slipebånd som roterer fra et drivhjul inne i håndtaket til et vendehjul ute på en stang som stikker ut av maskinen. Det smale båndet som roterer over hjulet med liten diameter gjør at du kommer til der de fleste andre slipemaskiner må gi opp.

Uvurderlig: Ryobis fingersliper er neppe bedre enn de andre som er på markedet, men den har et særdeles viktig fortrinn som gjør den unik og mye mer praktisk. Den går på batteri. Lenge! Foto: Odd R. Valmot

For å få båndet til å gå der det skal mellom de to hjulene, er det en justerskrue som posisjonerer det riktig. For å bytte bånd trekkes den fjærbelastede stangen bakover med en spak.

Båndet løper forbi en stålflate på stangen som gjør at du kan trykke det inn mot det du sliper. Men du kan også slipe med den andre siden, ikke ulikt en motorsag som kan sage på begge sider av sverdet. Men sliper du med oversiden er det ingen stålflate å presse mot og da er det spennet i båndet som overtar. Da får du en litt fjærende bevegelse.

Noe vi liker veldig godt med Ryobis utgave er hastighetskontrollen som er lett å nå med tommelen. Den regulerer båndhastigheten fra 260 til 630 m/min.

Vi liker også et det er en knapp på siden som gjør at du kan låse bryteren slik at båndet går til du trykker på bryteren igjen.

Kommer til steder ingen andre når

Etter å ha hatt slike slipemaskiner i 15 til 20 år kan vi fastslå at dette er et uvurderlig verktøy. Du kommer til der hvor ingen annen slipemaskin kommer til. Med batteridrift er du også uavhengig av stikkontakten. Den er selvfølgelig ikke så rask som store slipemaskiner, men fenomenal til sliping av alt fra tre til stål.

Det holder lenge med et 2,5 Ah batteri. Da kan du slipe over en time med full hastighet og det er nok mye lenger enn man trenger.

Teknisk informasjon 18V Fingersliper Spenning: 18 V Båndhastighet: 260–630 m/min Vekt uten batteri: 1,02 kg Båndstørrelse: 13 x 455 mm Ladeindikator: På batteriet

En ulempe med mikrobåndslipere er at båndet ikke varer lenge, selvfølgelig avhengig av hva du sliper. Det er fordi det 13 mm brede slipebåndet totalt har ikke store arealet og det beveger seg raskt. Da blir det mye slitasje på det enkelte korn. Heldigvis er båndstørrelsen standardisert. Det gjør at du finner rimelige bånd, slik som på Biltema og Bauhaus. Muligens ikke like bra som originalen, men pris/ytelsen er ypperlig.

Karakter: 10

Når det nå endelig finnes en mikrobåndsliper på batteri, er vi i mål på dette området. Vi har testet denne lenge og den innfrir, og vel så det. Byggekvaliteten er svært solid i kjent Ryobistil. Dette er et må-ha-verktøy for den som tar sliping seriøst.

Prisen på Ryobis fingersliper er fra 1089 uten batteri

Vi liker:

Særdeles effektiv slipemaskin som kommer til

Batteridrift (endelig)

Vi liker ikke:

Vanskelig å finne noe å klage på, men vi kunne ønsket enda høyere båndhastighet.

12 volts kurvesliper

Når du ser Bosch lille trehoders slipemaskin for første gang er det lett å tro at den er laget av Philips for å barbere riktig svære ansikter. Prinsippet er faktisk det samme. Tre uavhengige slipehoder med en diameter på 38 mm roterer samtidig som de kan endre vinkelen i forhold til underlaget. Det er akkurat det Philips barbermaskiner gjør med roterende kniver bak en tynn stålfilm.

Kommer til: Vi vet ikke om noen annen slipemaskin som kommer til i kurver slik som Easy CurvSander12. Foto : Bosch

Easy CurvSander 12 som Bosch har lansert i den grønne forbrukerserien er ganske unik, og noe vi aldri har sett før. I stedet for å ha en roterende slipeflate er den delt inn i tre som kan vinkles og følge underlaget. Stor sett må du til med håndkraft når det som skal slipes har en kurvatur, men dette er løsningen når man ikke orker å dytte slipepapiret.

Det betyr ikke at du må ha kurver på det du sliper. Den er selvfølgelig like effektiv på plane flater. Men da er det ofte mer effektivt, og billigere på grunn av slipepapiret, å benytte en slipemus eller kraftigere saker.

Bosch har en serie produkter som de stadig bygger ut i 12-voltserien etter å ha blitt presset til det av konkurrentene som begynte å kalle 10,8 volt for 12 volt. Easy CurvSander 12 er et av de siste skuddene på tolvvoltstammen.

Kan mer enn å slipe

Easy CurvSander 12 er ingen supereffektiv slipemaskin, men den har noen unike fortrinn. Den kan slipe objekter der ingen annen slipemaskin kommer til. Og den kan mer enn å slipe. Du kan sette på polersvamper på slipehodene og massere inn olje eller polerkrem. Kobberpussen blir mindre kjedelig, selv om dette er en egenskap vi ikke har testet. Du kan også ta av to av de roterende hodene og polere med et for å pusse sko og støvler.

Nesten som en barbermaskin: Easy CurvSander 12 minner veldig om en barbermaskin fra Philips. Men ikke barber deg med denne.

Nettbasert

For å slipe bruker man ikke tradisjonelt slipepapir, men slipenett som festes med borrelås. De er minst like effektive som slipepapir, men varer lenger. Ikke minst fordi de ikke gror igjen av partikler like lett.

I større slipemaskiner, som kan suge bort slipestøv gjennom slipeflaten er slipenett veldig effektivt fordi luftstrømmen går gjennom hele flaten. Slik er det ikke i Easy CurvSander 12. Her følger det med en støvsugerforsats som klikkes over de tre slipehodene og som kan kobles til en støvsuger.

Det er vel og bra, men vi synes at avsuget blokkerte for å kunne se hva vi slipte. Det hadde vært bedre om det var av klar plast enn av sort. Dessuten er det ingen kjølevifte på motoren som virvler opp støv. Det faller pent ned og kan lett suges opp etterpå.

De tre hodene kan hastighetsreguleres, men har en maksimal rotasjonshastighet på 1800 o/min. Vi følte ikke noe behov for å regulere den ned, men det kan være greit når man skal polere.

I bruk

På tross av at dette ikke er en aggressiv slipemaskin som avvirker i stort tempo, gjør den en god jobb. Det aller viktigste med denne er at den kommer til på områder som ingen annen maskin vi vet om gjør det. Den er svært behagelig å jobbe med uten de vibrasjonene som mange slipemaskiner har. Det er ikke så rart, for mens de har vibrasjoner og oscillasjoner som slipeprinsipp er det her tre små roterende flater som gjør jobben i fellesskap og som delvis kansellerer vibrasjoner fra hverandre.

Teknisk informasjon Easy CurvSander 12 Spenning: 12 V Hoderotasjon: 800 til 1800 o/min Vekt uten batteri: 0,5 kg Hodediameter: 38 mm Batteri: Opptil 3 Ah Ladeindikator: På maskinen

Vi må også berømme Bosch med utseendet, selv om det ikke betyr mye for selve jobben. Det ser nesten ut som de har ansatt en flink designer som har kommet til orde når de lager nye produkter og Easy CurvSander 12 er ikke det eneste eksemplet på det.

Karakter: 8

Prisen er 989 kroner uten batteri, men inkludert 9 slipenett.

Vi liker:

Kan slipe der ingen annen maskin kommer til.

Svært behagelig å jobbe med.

Fleksibel, kan jobbe med et, to eller tre hoder.

Ladeindikator viser batteristatus.

Regulerbar hastighet.

Vi liker ikke: