8300 strømløse i Sverige. Kan ta over tre uker før den er tilbake

Mannskap er kalt inn fra hele Sverige og 500 personer jobber nå på spreng før at innbyggerne skal få strømmen tilbake. Veltede trær og nedblåste strømledninger gjør det farlig å bevege seg i terrenget i de stormrammede områdene, inkludert i Stockholms skjærgård.

På Åland døde en 45 år gammel mann under oppryddingsarbeidet. Det var også uværet Alfrida som forårsaket den tragiske togulykken på Storebælt-broen.

I tillegg har kraftig snøvær og sterk vind gjort oppryddingsarbeidet svært vanskelig. I dag varsler Nettselskapet til kraftgiganten Vattenfall at innbyggere i Norrtälje må belage seg på å vente helt til 25. januar på å få strømmen tilbake.

– Ekstremt vanskelig situasjon

Dette bør du ha hjemme i tilfelle lengre strømbrudd Et minimumslager av ved, ekstra fyrstikker eller lighter.

Vannforsyningen kan bli borte når strømmen går. Ha alltid noen liter vann lagret.

Lommelykter med ekstra lyspærer og batterier. Stearinlys og oljelamper.

Batteridrevet radio.

Nødlader til mobil/nettbrett

Varmepakninger De som er kritisk avhengige av strøm bør ha nødaggregat. Til koking og steking kan du bruke propanapparater og stormkjøkken. Husk også at maten i fryseren kan bli ødelagt hvis strømmen er lenge borte. Kilde: Krisinformation.se og sikkerhverdag.no

Stormen Alfrida/Aapeli traff Østersjøen med en voldsom styrke første nyttårsdag. Aller verst rammet ble øya Åland, hvor det ble målt vindkast på 32,5 meter per sekund. Halvparten av de 30.000 innbyggerne mistet strømmen.

Totalt ble 220.000 husstander i Finland og Sverige strømløse da Alfrida traff land. Fortsatt — ni dager etter stormen — er 8.300 kunder strømløse i Vattenfalls nettområde. De fleste bor i Norrtälje kommune, nordøst for Stockholm. Det er den delen av Sverige som stikker lengt ut i Østersjøen.

– Dette er en ekstremt vanskelig situasjon for kundene våre som har vært uten strøm i mange døgn. Vi gjør alt i vår makt for at så mange som mulig skal få strømmen tilbake så raskt som mulig. Sikkerheten for våre ansatte går først, og vanskelig vær kan gjøre arbeidet farlig og langt vanskeligere, sier Eva Vitell, markedssjef i Vattenfall Eldistribution.

I tillegg til Vattenfalls kunder, er også over 1000 kunder på Åland fortsatt uten strøm.

500 arbeidere fra hele landet er i sving for å rydde linjer og få strømmen tilbake hos de 8300 som fortsatt er rammet. Trolig vil det fortsatt ta over to uker før alle har lys i huset igjen. Foto: Vattenfall

500 arbeider på spreng

Personal fra ulike deler av landet har blitt kalt inn for å hjelpe til i de rammede områdene. Nærmere 500 skogsarbeidere, maskinkjørere og montører er i sving i Stockholm fylke, hvor Norrtälje ligger. I tillegg kommer helikoptre, skogsmaskiner, lastebiler, gravemaskiner, beltevogner og administrative støttefunksjoner.

Under arbeidet med å reparere feil på mellom- og lavspenningsnettet har Vattenfall oppdaget flere feil, og i dag holdt de pressekonferanse for å forberede kundene sine på at de kan måtte vente lenge på å få strømmen tilbake.

«Skadene er så betydelige at det kommer til å ta lengre tid å rette dem opp enn tidligere beregnet. Prognosen er at kunder som bor på fastlandet kommer til å ha strømmen tilbake mellom 15. og 25. januar. Kunder som bor på øyer uten fastlandsforbindelse må belage seg på å vente helt til 25 januar», skriver Vattenfall på sine nettsider.

– Stormen har gjort omfattende skader på strømnettet og det har tatt tid å få hele bildet av hvor omfattende det er. Noen steder må vi bygge opp nettet helt fra grunnen, og det tar tid, sier Eva Vitell til Aftonbladet.

Strømledninger på bakken gjør skogene farlige

Det er fortsatt farlig å bevege seg ute i terrenget i de stormrammede områdene.

«Tenk på sikkerheten og gå ikke nær en strømledning som ligger på bakken. Den kan vara strømførende. Forsøk ikke selv å ta bort trær som er blåst ned over ledninger», advarer Vattenfall Eldistribution.

Alle delene av strømnettet er rammet, og flere feil oppdages ettersom arbeidet pågår. Derfor måtte Vattenfall i dag oppdatere sine prognoser i negativ retning for de rammede kundene. Foto: Vattenfall

De har opprettet en nettside med prognoser for når de forskjellige

lokalsamfunnene kan få tilbake strømmen. I morgen flytter Vattenfall kundesenteret sitt inn i kommunens lokaler i sentrum av Norrtälje.

Oppretter varmestuer

Flere steder har strømbruddet også slått ut telefonnettet og hindrer tilgangen til drikkevann. Norrtälje kommune har tatt i bruk et samfunnshus som varmestue, der folk kan hente vann, lade mobilen, dusje, vaske klær og koke mat.

Det lokale vannverket jobbet med å hjelpe bønder som trenger vann til dyrene sine. Kommunen prøver også å hjelpe folk som må kaste mat fra strømløse frysere og kjøleskap.

På Åland har matbutikkene måttet kaste store mengder mat etter at strømmen gikk. Åland mistet også radiodekningen og telefonforbindelsen under uværet. Men selv etter neste en uke uten strøm, hold skolen i Näfsby åpent med en oppfordring til elevene om å ha på seg ekstra varme klær.

