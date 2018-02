65 tunneler på Vestlandet må stenges på natta

Rundt 65 tunneler på de mest trafikkerte veiene på Vestlandet blir nattestengt fram mot år 2025. Det vil by på utfordringer, innrømmer Statens vegvesen.

Årsaken til nattestengningene er at tunnelene må oppgraderes for å møte kravene i tunnelforskriften, skriver NRK. Flere av tunnelene ligger på E16 og E39.

– Dette vil by på store utfordringer for bilistene. Det er mye utfart på nattetid og det går spesielt mye tungtrafikk på E16. I tillegg kan det være en utfordring for nødetatene som skal fram, sier regionveisjef Helge Eidsnes til kanalen.

Eidsnes sier at vi nå betaler prisen for å ha spart penger på 80-tallet. Lys, ventilasjon og elektriske anlegg skal byttes ut, det må etableres flere havarilommer og brannsikkerheten skal oppjusteres.

Den største utfordringen vil finne sted når Fløyfjellstunnelen må stenges i 2022. Da må trafikantene i Bergen belage seg på flere år med nattestenging, opplyser regionveisjefen.