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Strømstøtte

540 millioner kroner i strømstøtte til bedrifter i fjor

72.744 bedrifter fikk strømstøtte eller norgespris i fjor. Mellom seg deler de over 540 millioner kroner.

Over en halv milliard kroner ble utbetalt til bedrifter i fjor.
Over en halv milliard kroner ble utbetalt til bedrifter i fjor. Foto: Javad Parsa / NTB
NTB
17. juli 2026 - 10:56

Det viser en oversikt fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som EnergiWatch har fått innsyn i.

Blant mottakerne er en rekke aktører i energibransjen, dagligvarekjeder, bensinstasjoner, boligutbyggere, entreprenører, banker og sjømatprodusenter. NRK og Telenor er også blant mottakerne.

Mest fikk Aneo Mobility, som driver elbilladere. De fikk litt over 11 millioner kroner, både via strømstøtte og norgespris. Videre fikk Studentsamskipnaden i Oslo over 7 millioner kroner, mens ladeselskapet Movel, eid av Aneo, fikk 4,4 millioner kroner.

Det kongelige hoff fikk 67.000 kroner i støtte, mens Olav Thon fikk 9500 kroner i støtte for strømforbruket ved sin suite på Hotel Bristol der han og kona bodde fra 2023 til han døde i november 2024.

– Oversikten inneholder ikke en liste med næringsdrivende som har fått urettmessig støtte. Næringsdrivende kan motta støtte under forutsetning av at strømforbruket går til husholdningsformål, og at støtten videreføres til husholdningene, skriver RME til EnergiWatch i en epost.

Politiadvokat i Økokrim Johan Løken er påtaleansvarlig i saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
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Strømstøtte
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