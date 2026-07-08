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luftfart

40 ansatte på én oljeplattform får legebehandling grunnet støy fra helikoptre

Bedriftslegen i Equinor jobber med 40 saker på Snorre A-plattformen, der personer har fått helseplager etter flyging med AW189-helikoptre, ifølge Styrke Equinor.

Sju personer på oljeplattformen Snorre A er sykmeldt på grunn av helseplager som følge av støy.
Sju personer på oljeplattformen Snorre A er sykmeldt på grunn av helseplager som følge av støy. Foto: Statoil / NTB
NTB
8. juli 2026 - 14:09

Sju personer på plattformen er sykmeldt som følge av plagene, opplyser lederen i sokkelforeningen i Styrke Equinor til Stavanger Aftenblad.

– Equinor skulle tatt støyproblemene på de nye AW189-helikoptrene på alvor allerede da de første varslene om støyskader kom i november i fjor. Selskapet setter økonomi foran folks helse, sier Per Steinar Stamnes.

Bruken av helikoptrene til persontransport er stanset av vernetjenesten i selskapet etter at det er registrert 169 tilfeller av støyplager.

Pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor sier til avisen at selskapet hele tiden har tatt problemet på alvor og prioritert saken.

– Vi har brukt mye ressurser på å følge opp og gjør det fortsatt. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med dette. Underveis har vi hatt dialog med reisende, berørte installasjoner, vernetjenesten, helikopteroperatør, produsent og myndigheter, sier han.

Demonstranter har i flere år aksjonert mot dumpingen i Førdefjorden.
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