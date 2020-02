36-åringen designer BMWs framtidsbiler: – Jeg er ingen bilentusiast

Hva skal sjåfører gjøre i en bil som kjører seg selv? Det spørsmålet er i ferd med å bli aktuelt i og med at driften av kjøretøy er i ferd med å automatiseres. Bilprodusenter verden over har i år vist fram visjoner og konsepter på selvkjørende fremtidsbiler.

Én slik er BMWs Inext.

Utseendemessig er den en slags crossover. Eksteriøret er futuristisk, men ikke altfor fjernt fra hvordan biler faktisk ser ut. Interiøret er derimot noe helt annet, og det kan BMW takke en svenske for. Bak designen står jemtlendingen Erik Melldahl.

Ny verden med selvkjørende biler

– I motsetning til mange andre i bransjen er jeg ikke bilgal, eller bildesigner i bunnen. Og det tror jeg kan være en fordel når vi nå går inn i en ny æra. Det vi vil formidle med denne bilen, handler om hvilke nye muligheter som finnes når man ikke trenger å ha øynene på veien, sier han til Ny Teknik.

Men hva innebærer det? BMW-designeren forklarer at når man tar bort tanken om at sjåføren må holde i et ratt og at alle skal se fremover, åpner det seg en helt ny verden.

...man vil komme hjem og slenge seg på sofaen, og det har vi forsøkt å gjenskape her Erik Melldahl

– Utgangspunktet mitt har vært ideen om en stue eller kanskje et boutique-hotell. På en måte har designtanken gått ut fra at vi har utformet møbler som vi deretter har plassert i en bil. Vi har tenkt: hvor føler man seg mest avslappet? Svaret er at man vil komme hjem og slenge seg på sofaen, og det har vi forsøkt å gjenskape her. Hvert møbel i bilen er individuelt og noe man skulle kunne ha hatt i en vanlig stue.

Ratt og pedaler feller seg inn

Tydelige eksempel på dette er at formgivningen ikke har blitt begrenset av tradisjonell geometri. Seter, sider, tak og gulv har en helt annen design og funksjon. Setene vokser ut i dørsidene, hodestøttene kan brettes ned for å gi avslapningsflater og ratt/pedaler felles inn når de ikke brukes.

Erik Melldahl, designer hos BMW. Foto: Felix Bjørklund

– Vi har tenkt mye på kommunikasjon og rom. Det er en avgrenset miljø med mennesket i sentrum. Inext har to innstillinger: Boost, hvor man kjører bilen, og Ease, hvor man ikke gjør det. Og det har medført at vi har skapt et såkalt «Interface on demand»; at teknikken bare finnes og synes når man trenger den. Det skal ikke være distraherende knapper, for alt styres med Shy Tech (diskret teknologi, overs. anm.), sier Erik Melldahl.

Eksempel på det sistnevnte kan være at deler av dørene og setene er berøringsfølsomme og at man der kan stille inn belysning, endre temperatur eller stille volumet på musikken.

Flaggskip for BMW

Inext er unektelig futuristisk, men bilen har faktisk en høyst reell fremtid.

– Inext er et flaggskip for hele BMW-gruppen, men også en forhåndstitt på produksjonsbilen som kommer i 2021. De kommende årene kommer til å inneholde skikkelig mange nyheter, noe som også gjenspeiler seg i bilindustrien. Jeg kan ikke gå inn på hva som kommer til å være med i produksjonen, men det kommer til å være en viss gjenkjenning mellom det vi har her og det som er sluttproduktet, sier Erik Melldahl.

Og det er meningen. BMW-designeren forteller at Inext tar for seg flere aspekter av det produsenten tror konsumenter er ute etter.

– Vi vet at ikke alle liker å kjøre bil. Inext er en bil som med sine to innstillinger er et produkt som kan tilfredsstille både de som vil, men også de som ikke vil, kjøre bil. Det er også et produkt som er smart, noe som folk i stadig større utstrekning forventer seg. Så når du setter deg inn i bilen er tanken at den skal vite såpass mye om deg at den allerede har forberedt alle innstillinger.

Endrer syn på hva som er luksus

En annen ting konseptet illustrerer, er BMWs endrede innstilling til luksus. Elektrifisert i stedet for kraftig motor, og bærekraftige materialer i stedet for tradisjonelt luksuriøse.

Erik Melldahl Alder: 36 år Jobber som: Interiørdesigner BMW Utdannet industridesigner ved Designhögskolan i Umeå. Har jobbet som designer hos Bang & Olufsen Automotive før han kom til BMW i 2013.

– Det finnes ikke noe som er rett eller galt, men det finnes ulike måter å se på eksklusivitet på. Tidligere var for eksempel tekstil mer eksklusivt enn lær. I drosjer satt fintfolket på stoffseter, mens kusken måtte nøye seg med lær. Så dette er én måte å se ting på som vi jobber med på flere måter. Kunder som liker BMW (produsentens elektrifiserte modeller) har en tendens til å være mer progressive og åpne.

Et annet eksempel på at synet på luksus kan bøyes, viste BMW fram tidligere i år på elektronikkmessen CES. Da hadde de bygget om sin lille elbil i3 til en slags luksuslimousin.

– Der viste vi at man kan få en luksusopplevelse som i en privatjet, men i en liten bil. Når man sitter i i3 Urban Suite, innser man hvor stor plass det faktisk er. Vi snakker om større plass enn man har i 7-serien. Det er noe folk kanskje ikke tenker over. Konseptet handler også om service og hvordan man vil ha opplevelsen sin. Siden bilindustrien blir stadig mer regulert når det kommer til utslipp og størrelse, er det et perfekt statement, sier han.

Tar inn skandinavisk møbeltankegang

BMW Inext Foto: BMW

På spørsmål om hvordan designmulighetene påvirkes av BMWs valg av fleksible plattformer som skal kunne klare både elektrifiserte- men også forbrenningsdrivlinjer, er Erik Melldahl fåmælt.

Han mener at det er teknikkspørsmål som han ikke kan svare på. Han får heller ikke lov til å avsløre hvilke produkter som skal komme. Men det han kan si, er at BMW har flere baller i lufta.

– I tilfellet i3 Urban Suite er bilen fullt godkjent og absolutt mulig å realisere. Inext er et kjempegodt eksempel på hva vi prøver å få til framover. Akkurat hva det kommer til å føre til, er ikke noe jeg kan snakke om. Men det jeg kan si, er at personlig synes jeg det er kult at den skandinaviske tankegangen og møbel-ideen begynner å vises, og at stilen min speiles litt i produktene.