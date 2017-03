Ingen kom til skade da anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut på Åsgard-feltet fredag kveld. Lekkasjen skjedde under forberedelser til en brønnoperasjon.

Statoil ser alvorlig på hendelsen og iverksetter gransking, melder Stavanger Aftenblad.

«Deepsea Bergen»

– Lekkasjen oppsto i forbindelse med arbeid på Åsgard-feltet ved 20-tiden fredag kveld, sier pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil til avisen.

Gasslekkasjen skjedde på riggen «Deepsea Bergen», eid og operert av Odfjell Drilling, som utførte arbeidet for Statoil på Åsgard-feltet, om lag 200 kilometer utenfor kysten av Trøndelag.

Lekkasjen ble oppdaget da det observert gassbobler i havoverflaten. Riggen med 91 personer ombord ble trukket vekk fra området og Eriksen opplyser at ingen ble skadd.

Statoil antar at lekkasjen varte i rundt 20 minutter og at i alt 25 tonn gass lekket ut. Pressetalsmannen i Statoil sier han ikke spekulere i om det er mye eller lite, men han understreker at de ser alvorlig på saken.

– Før eller siden smeller det

– Det er overraskende at en så stor gasslekkasje ikke har blitt kjent før nå. 25 tonn er enormt mye, sier Roy Erling Furre, andre nestleder i SAFE til bransjenettstedet enerWE.

Han mener at arbeidstakernes innspill ikke blir tatt på alvor.

– Før eller siden smeller det, dersom vi fortsetter slik. Det ser ikke ut til at vi klarer å snu trenden. Kostnadskuttene pågår fortsatt, og rammevilkårene blir stadig dårligere, sier Furre.