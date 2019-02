2018 ble smarttelefonenes bunnår

I løpet av året leverte mobilprodusentene 1,4 milliarder smarttelefoner, 4,1 prosent færre enn året før, ifølge markedsanalytikerne i IDC.

– På verdensbasis er markedet elendig akkurat nå. Bortsett fra i noen få vekstmarkeder som India, Indonesia, Sør-Korea og Vietnam, er det ikke mye positiv aktivitet å spore, sier analytiker Ryan Reith.

Han sier forbrukerne venter lenger før de kjøper ny telefon og legger til at det er frustrasjon rundt svært høye priser for toppmodellene. I tillegg bidrar økonomisk og politisk ustabilitet til uroen i markedet.

Kina, som står for rundt 30 prosent av salget hadde en nedgang på hele 10 prosent, ifølge IDCs undersøkelse. Svakt salg i nettopp Kina gjorde at Apple sendte ut resultatvarsel tidligere i vinter. Koreanske Samsungs overskudd stupte, også det skyldtes i hvert fall delvis svikt i markedet for smarttelefoner.

Samsung er likevel den største produsenten med en markedsandel på 20,8 prosent. Apple gjenerobret andreplassen og ligger på 14,9 prosent, like foran Huawei på 14,7 prosent. De fem største produsentene festet grepet om markedet og sto i fjor for 69 prosent av salget, mot 63 prosent året før.