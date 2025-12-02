Abonner
19 flyplasser har ikke backup-navigasjonssystem

Flyplassene mangler backup til det satellittbaserte systemet.

Widerøe mener de må prioritere bort passasjerer for å kunne ha med mer drivstoff.
Foto: Widerøe
Arne Fenstad
2. des. 2025 - 07:50

For Widerøe fører det til at de innfører vektbegrensninger på flyvninger, det vil si færre passasjerer, slik at de kan ha med ekstra drivstoff i tilfelle de ikke får landet som planlagt, melder NRK.

Det er det bakkebaserte og radiobaserte landingsnavigasjonssystemet som i årene framover skal byttes ut med satellittbasert navigasjon (GNSS).

Satellittbaserte innflyvningssystemer er sårbare for manipulasjon, noe som har blitt vanligere de siste årene.

I fjor stanset Finnair flyvninger til flyplassen Tartu i Estland fordi flyplassen ikke hadde alternativ til satellittbasert system. 

Avinor sier de beholder alternativt navigasjonssystem på mange nok flyplasser.

– Utfasing av bakkebaserte anlegg på en del av de minste flyplassene blir ikke vurdert som sikkerhetskritisk, men kan påvirke regulariteten noe, sier Avinor-direktør Abraham Foss til NRK.

GNSS

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) er en samlebetegnelse for satellittsystemer som brukes til posisjonering, navigasjon og tidssynkronisering (PNT).

I dag finnes det en håndfull slike systemer, hvor det amerikanske GPS er ett av dem. I tillegg har vi det europeiske Galileo-systemet, det russiske GLONASS, det kinesiske BeiDou, samt noen mindre regionale systemer. Moderne mottakere bruker i dag alle de fire store GNSS-systemene når en posisjon skal beregnes.

Longyearbyen, Svalbard i 1975. Kong Olav åpnet den nye flyplassen. Her flankert av samferdselsminister Annemarie Lorentzen og andre prominente gjester. Kongen skal klippe over en snor med ballonger.
Les også:

50 år i dag: Byens livslinje settes på prøve

Kommentarer
