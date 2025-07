15 elbilers faktiske rekkevidde: To budsjettbiler overrasker

Er du på jakt etter en elbil, men bekymret for at den ikke skal klare lengre turer? Det kan selvsagt virke betryggende når man leser på produsentenes nettsider: – Gli frem på veiene med over 560 km rekkevidde (Skoda), eller at en bil har: – Uovertruffen rekkevidde (Peugeot).

Dessverre er det slik at selv om det finnes en typegodkjent verdi som støtter påstandene om rekkevidde, er det ikke noe man nødvendigvis kan forvente i virkeligheten. Så hvordan vet man hva som egentlig gjelder?

Én modell overpresterte

Biljuryen Autobest har i sin årlige Ecobest Challenge testet 15 nye elbiler under reelle forhold. Bilene ble kjørt fra fulladet til batteriet var helt tomt og de måtte dyttes manuelt til ladestasjon.

Testet ble gjennomført i mai i Italia. Målet var ikke å se hvilken bil som kom lengst på én lading, men hvor nært de kom sin offisielle WLTP-rekkevidde.

Tidligere år har ingen elbil klart å oppfylle rekkeviddeløftet i praksis, men i år skjedde det.

Litt overraskende var det at én av bilene i 2025-modellåret ikke bare presterte i henhold til den offisielle rekkevidden – den overgikk den. Testbilen av modellen Leapmotor T03 klarte å kjøre 109,43 prosent av den oppgitte rekkevidden på fullt batteri.

Elbiler blir stadig mer energieffektive

En annen interessant oppdagelse i testen var at elbiler blir stadig mer energieffektive.

For noen år siden var det vanlig at bilene lå rett under 6 km/kWh, men nå har det økt til over 6 km/kWh. I testen var det to modeller som presterte over 8 km/kWh (Dacia Spring og Leapmotor T03).

– Elbilen i seg selv er en revolusjon, men utviklingen er mer en evolusjon. Forbedringene skjer hele tiden, men i små steg. Noen synes kanskje det er frustrerende, men det tok tross alt over hundre år for fossilbilen å nå dagens teknologinivå. Sammenlignet med fjoråret viser årets test reelle forbedringer på alle områder, sier Alessio Viola, redaktør i magasinet Quattroruote og ansvarlig for Ecobest Challenge.

Av bilene som ble testet, var det de to med lengst oppgitt rekkevidde som presterte svakest.

Avviket var 20,57 prosent (Audi A6) og 22,51 prosent (Tesla Model 3). Samtidig presterte sistnevnte overraskende godt når det gjelder energieffektivitet.

Energireserve varierte

En annen del av testen viste også hvor store energireserver produsentene har lagt inn – altså hvor langt man i ytterste konsekvens kan kjøre etter at rekkeviddeindikatoren i bilen har nådd null.

Her var det store forskjeller. I Kia EV3 var det over tre mil igjen, mens det i enkelte modeller kun var snakk om noen få kilometer.

Modell Energieffektivitet (km/kWh) Offisiell rekkevidde Faktisk rekkevidde Batterikapasitet Dacia Spring 8,17 225 km 219 km 26,8 kWh Leapmotor T03 8,06 265 km 290 km 36 kWh Mini Aceman 7,22 301 km 278 km 38,5 kWh Tesla Model 3 6,89 702 km 544 km 79 kWh Hyundai Inster 6,87 360 km 316 km 46 kWh Ford Puma Gen-E 6,75 364 km 294,5 km 43,6 kWh Fiat Grande Panda 6,68 320 km 294 km 44 kWh Citroën Ë-C3 6,66 320 km 293 km 44 kWh Renault 5 6,65 410 km 346 km 52 kWh Kia EV3 6,42 605 km 501 km 78 kWh Skoda Elroq 6,32 540 km 487 km 77 kWh Opel Frontera 6,25 306 km 275 km 44 kWh Peugeot E-3008 6,18 529 km 451 km 73 kWh Audi A6 Sportback 5,86 700 km 556 km 94,9 kWh BYD Dolphin Surf 5,86 310 km 272 km 43,2 kWh

Kilde: Ecobest Challenge.

Artikkelen ble først publisert på Nyteknik.se.