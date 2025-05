Nødetatene ble varslet klokken 23.45 torsdag kveld. En batteripakke skal ha tatt fyr i hytta, noe som førte til en kraftig brann.

– To voksne og ett barn er skadet. Barnet på 13 år er kritisk skadet, opplyser operasjonsleder Vidar Flokenes i Innlandet politidistrikt.

Han sier politiet ikke har endelig konkludert med at eksplosjonen og den påfølgende brannen skyldes batteriet, men alt tyder på det.

Alle tre er fraktet til sykehuset på Lillehammer – to med luftambulanse og én med vanlig ambulanse. Fredag morgen opplyser politiet at alle tre har alvorlige brannskader, men at situasjonen er mest alvorlig for barnet.

– De forsøkte å slokke brannen selv, men lyktes ikke, sier Flokenes.

Brannen ble slukket rundt klokken 00.45. Hytta står fortsatt, men har omfattende skader. Åstedet er avsperret, og politiets krimteknikere skal undersøke stedet nærmere i dagslys.

En hund som var i hytta fikk også brannskader i eksplosjonen.