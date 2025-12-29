100.000 liter olje gjør det krevende å slukke trafobrann i Hallingdal

– Det er 100.000 liter trafoolje der. Det brenner inne i en betongkonstruksjon, og denne er åpen i taket. Det har brent så kraftig at ledninger som går over stasjonen, har ramlet ned, sier innsatsleder Atle Kleivdal fra Hol brann og redning til avisa Hallingdølen.

Det kommer forsterkninger fra Asker og Bærum for å legge skum over oljen som brenner.

Pressekontakt i Statnett Irene Meldal sier til NTB at det er de som eier trafostasjonen, men at den driftes av Hafslund.

– Per nå får alle strøm. Så vi har ingen akutt fare for strømleveransene, sier hun klokka 10.45.

Meldal sier de arbeider med å få oversikt over situasjonen.

Advarte nabolaget mot gass

Sørøst politidistrikt meldte om brannen klokka 6.59, og noen timer senere opplyste også politiet at slukningsarbeidet er vanskelig. De har vært i dialog med nærliggende bedrifter og befolkning, og de har gjennom hele operasjonen gitt råd om å holde vinduer lukket og skru av ventilasjonsanlegg.

– Politiet har ikke informasjon om at noen er utsatt for røyken eller er skadet. Politiet er i dialog med Hol og Ål kommune. Politiet etterforsker hendelsesforløpet, oppsummerer Sørøst politidistrikt klokka 9.30.

Kommuner i beredskap

Ifølge Hallingdølen sto flammene en periode høyt til værs i trafostasjonen, og mange brannbiler, politi og ambulanse er på plass mandag formiddag. Ifølge avisa avventet nødetatene situasjonen fordi det ble målt gass i lufta.

Brannen er på et inngjerdet område, og deler av industriområdet er strømløst. Så langt er altså ingen kunder strømløse, men brannen kan påvirke den nasjonale strømleveransen, ifølge avisa.

Hol og Ål kommuner er satt i beredskap og er klare til å evakuere innbyggere ved behov.