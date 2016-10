Slik ruster de Oslo Lufthavn for fremtiden

På en travel dag er «innbyggertallet» på Oslo Lufthavn så høyt at flyplassen kunne blitt regnet som landets fjerde største by. Tusenvis av ansatte og titusener av passasjerer piler frem og tilbake både innenfor og utenfor terminalen. De første flyene begynner å gå allerede i 4-tiden hver morgen, og deretter er det full fart frem til sent på kveld.

Man skulle kanskje tro natten går roligere for seg – at en flyplass uten flyvninger er stille og rolig – men det er ikke tilfelle. Når mørket faller på rulles det nemlig ut et digert apparat med mennesker, plakater, utstillingsbiler og bygningsarbeidere. Det skal vaskes, ryddes og fylles opp med varer – og ikke minst skal det bygges, fikses og utvides. En natt på Oslo Lufthavn går sjelden rolig for seg.

Stålbjelker med skreddersøm

Det er fortsatt tidlig på dagen når vi møter Kjell Magne Nesset i en lav trebygning like ved rullebanen. Som besøkende på «rød sone», som det heter innenfor gjerdene, må du ha godkjent adgangskort og identifikasjonspapirer til enhver tid. Du kan være maks ti meter unna ledsageren din, og skal du i det hele tatt bevege deg i nærheten av rullebanene er synlighetstøy i høyeste grad påbudt.

På OSL arbeides det både over passasjerenes hoder...

...og under passasjerenes føtter.

– Det er mange prosjektledere og medarbeidere her nå, på flere forskjellige prosjekter. Vi holder i arbeidet, organiserer det som skjer, og passer på at alle som må høres blir hørt, forteller han.

Kjell Magne er prosjektleder i Stema Rådgivning, som har hatt en nøkkelrolle i flere av byggeprosjektene på Oslo Lufthavn de siste årene. I dag jobber han mest med å få på plass en utvidelse av området bak passkontrollen på den gamle utenlandsterminalen – et prosjekt som heter «Ombygging for non-Schengen i Pir Øst».

– Vi bruker mye moderne teknikk; blant annet er hele bygget 3D-scannet. Slik fikk vi puttet det inn en 3D-modellfil, som vi så lager verkstedtegningene vi trenger ut fra. Dermed kan det mekaniske verkstedet vi bruker sende ferdigproduserte stålbjelker som er på millimeteren riktige, og vi sparer mye tid på å spesialtilpasse bjelkene, forteller prosjektlederen.

Takket være «skreddersømmen» klarer arbeiderne hans å montere opp 2-3 stålbjelker hver natt. Med tiden skal disse bære et helt nytt dekke, trygt montert over hodene på passasjerene.

– Det viktigste er å få opp dette grove stålet først, så like etter siste avgang raser det ut med lifter, beltekraner og annet utstyr for å løfte opp disse store konstruksjonene. Da har vi definert seks timer arbeidstid hver natt, slik at alt skal være klart igjen når passasjerene kommer tilbake, sier Kjell Magne.

Flyttingen av Schengen-grensen er imidlertid langt fra det eneste prosjektet Stema Rådgivning er involvert i. Under føttene til de reisende tikker og går det gedigne bagasjeanlegget, med en rekke stillaser oppmontert slik at fagarbeidere kan utføre utvidelser og forbedringer også der. Resultatet, som på alle prosjekter på Oslo Lufthavn, skal bli en bedre opplevelse for enda flere.

En diger kabal av mennesker

Tor Sigmund Walen er koordinator for Stema Rådgivning på OSL, og koordinerer prosjektene i nært samarbeid med Kjell Magne Nesset.

På Oslo Lufthavn fungerer Stema Rådgivnings prosjektledere som byggherrens representant inn mot entreprenøren. Deres jobb er å sikre at kunden, altså Avinor, ender opp med å få det de skal ha. Kjell Magne Nesset er en av de mest erfarne prosjektlederne på stedet akkurat nå, og han jobber tett sammen med koordinator Tor Sigmund Walen.

Flyene kan ikke slutte å gå bare fordi det skal bygges. Da trengs det gode prosjektledere som kan organisere arbeidet.

– «Nå-situasjonen» er at vi har mange prosjektledere og medarbeidere her, på flere forskjellige prosjekter. Det er vi som holder i arbeidet, og organiserer det. Det krever både grunn- og spesialkompetanse, enten det er innen bygg, elektro eller flyplassdrift, forklarer han.

Sammen planlegger de selve jobben som skal gjøres, men vel så viktig er å tilrettelegge og tilpasse den til flyplassdriften. Det er en stor kabal som skal legges for å kunne drive store byggeprosjekter samtidig som trafikken går som normalt.

– Det er dét som er den virkelige utfordringen; å organisere slik at man får lov til å jobbe. Å skaffe nødvendige rammer slik at det er mulig å komme i land, og å få til kompromiss med de som jobber med flyplassdriften, er mer jobb enn selve teknikken, sier Tor Sigmund.

– Åh, jobber du der?

Da Kjell Magne begynte i februar var det allerede kjørt et forprosjekt, men alle kodene rundt rekkefølge og områdeavstengning var fortsatt ikke knekt. Da lå det på ham å samle de som ville bli berørt av byggejobben, slik at alle kunne bli fornøyde.

– Det handlet om å finne de riktige løsningene, få de riktige folkene til bordet, og å få godkjenning til å gjøre forskjellige ting på forskjellige tider. Det er mange å forholde seg til på en flyplass – både brann og redning, terminaldrift, kommersiell drift og teknisk drift, samt bagasje. Dette er ikke noe som kan stoppes fordi vi skal bygge litt, humrer han.

Dette helt nye innsjekkingsområdet er til forveksling likt det gamle – som du såvidt kan skimte over sperreveggene ved å snu kameraet mot høyre.

Alt inkludert har Stema Rådgivning prosjekter til rundt 800 millioner kroner på Oslo Lufthavn. Alle skal være ferdig utført innenfor ett og et halvt år, og dette attpåtil på en bygningsmasse som er i drift.

– Du må være mer enn bare ingeniørfaglig dyktig; du må også være litt menneskekjenner for å få alt dette til å gå opp. Det krever at du bruker litt tid, gjør de rette tingene og har den rette holdningen. Litt ydmykhet er lurt, og gjerne littegranne bestemthet. Det er et veldig stort puslespill som legges her inne hver eneste dag, sier Kjell Magne.

– Samtidig er det en veldig spennende jobb. Og så er det moro å kunne si at man jobber på Gardermoen. Dette er et sted som alle har et forhold til, så første gang du forteller det er det mange som reagerer med et begeistret "Åh, jobber du der?", tilføyer Tor Sigmund.

Stema Rådgivning har mange spennende oppdrag som trenger dyktige prosjekt- og byggeledere.