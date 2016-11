Volkswagen kutter 30.000 ansatte i kjølvannet av diesel-skandalen

Volkswagen skal gjennom sin største omstilling noensinne og kutter antall ansatte med inntil 30.000 de neste årene.

Rundt 23.000 av stillingene kommer til å forsvinne bare i Tyskland, opplyste VW fredag. Også i Brasil og Argentina kommer jobber til å forsvinne ettersom selskapet har slitt i begge land.

Nedbemanningen skal gi en kostnadsbesparelse på 3,7 milliarder euro, tilsvarende 34 milliarder kroner, i året fra og med 2020.

– Det er et stort skritt framover og utvilsomt ett av de største i selskapets historie, sa VWs merkevaresjef Herbert Diess da han fredag kunngjorde planen på en pressekonferanse i selskapets hovedkvarter i Wolfsburg.

– Dette er svært beklagelig for dem som blir rammet, men den nåværende situasjonen for merkevaren gir oss lite handlingsrom, sa han videre.

Kuttene gjelder kun den delen av selskapet som produserer Volkswagen-biler. Selskapet står også bak en rekke andre bilmerker, blant annet Audi og Skoda.

Diesel-skandale

Nedbemanningen kommer på tampen av det som har vært et svært vanskelig år for den tyske bilgiganten. I fjor høst erkjente selskapet at det har manipulert programvaren i flere dieseldrevne bilmodeller slik at de fremstår som mer miljøvennlige i tester enn hva de er i virkeligheten.

Rundt 11 millioner kjøretøy rundt omkring i verden ble berørt av skandalen, og erstatningskravene har haglet.

Volkswagen har ifølge nyhetsbyrået AP gått med på å betale 15 milliarder dollar i et forlik med amerikanske myndigheter og eierne av om lag 500.000 kjøretøy der den villedende programvaren var installert.

Selskapet har avsatt om lag 18 milliarder euro for å håndtere skandalen, men ifølge eksperter kan regningen bli langt høyere.

Nye elbiler

Nå vil selskapet satse på nye investeringer i elbilteknologi, noe som er ventet å skape 9.000 nye arbeidsplasser. Innen 2025 satser selskapet på å utvikle og produsere over 30 nye elkjøretøymodeller.

Løftet om å satse på ny teknologi er en viktig del av avtalen som er gjort med de ansattes fagforbund.

Planen innebærer en investering på om lag 3,5 milliarder euro i Tyskland de neste fire årene. Prosjektene dreier seg både om automatisering, digitalisering og e-mobilitet.

Den tyske bilmarkedseksperten Ferdinand Dudenhöffer mener at selskapet er på rett vei.

– Dette er en vanskelig, men riktig avgjørelse, sier han.

På verdensbasis sysselsetter merkevaren Volkswagen 215.000 personer. VW-konsernet som helhet har over 624.000 ansatte.