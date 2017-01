«Vil vise at det er de som skal eie fremtidens marked – når stempelmotoren har slått sine siste slag»

Consumer Electronics Show (CES) er 50 år.

Det som tidligere var en utstilling for lyd- og bildeprodukter er forvandlet til den trolig viktigste arenaen for lansering av ny teknologi.

Ikke minst for bilprodusentene, som overgår hverandre i å gjøre fremtiden vanskelig – for nettopp etablerte bilprodusenter.

Slår sine siste slag

Årets CES preges av håp om store teknologiske fremskritt innenfor et bredt spekter av områder. Mest betegnende er det at den gamle møteplassen for lyd- og bildeprodukter nå er en nyhetsarena for bilprodusenter.

Tradisjonelle aktører fra en av verdens største industrier, som vil vise at de har svaret på fremtiden. Frykten for å ende opp som «bilbransjens Kodak» gjør at de alle drikker Møllers tran til frokost, lunsj, middag og kvelds. For så å overgå hverandre i lanseringer om hva fremtiden vil bringe.

Elektrifisering og autonomi (selvkjøring) er et par av fellestrekkene de store bilkonsernene forteller om. For å vise at det er de som vil eie fremtidens marked – når stempelmotoren har slått sine siste slag og mennesket ikke lenger trengs for å føre bilen fra A til Å.

Ford, Toyota, Honda, VW, Nissan og flere har vist sine fremtidige konsepter og løsninger for allmennheten på CES. De lover mye – og trår hardt til. Utvilsomt uvant for en industri som har utviklet seg med relativt små skritt gjennom de siste hundre årene.

CES 2017: Chrysler putter digre batterier i familiefraktere

Gammeldags teknologi

Akkurat det er vel noe av det mest betegnende for denne industrien. Dagens løsninger blir nå gammeldagse i et tempo vi ikke før har opplevd.

Stempelmotoren (i Otto-versjon) er 175 år gammel. Selv om tyske, amerikanske og japanske ingeniører har foredlet teknologien siden den gang, fremstår stempelmotoren i dag som en latterlig gammel løsning. Ikke minst fordi nettopp de etablerte bilprodusentene selv så ivrig kvitrer om at fremtiden er elektrisk.

Samtidig vet de, at de gjennom de kommende årene må overtale kundene – deg og meg – til å kjøpe biler basert på fortidens petroleumsteknologi.

Mellomløsningen er å kombinere to kraftkilder: petroleumsmotoren og elmotoren. Det sier litt om utviklingen, når et av petrohodenes fremste gallionsprodukter, Ford Mustang, om et par år blir å finne som ladbar hybrid.

Kult, tenker du kanskje. Eh... nei. Biler med hybride løsninger er bare en bastard – en lite optimal mellomløsning.

Ingen vet hva det vil koste å bygge ut kraftnettet for elbiler: Hydrogen-forkjemperne etterlyser regnestykket

Ikke opp til bilindustrien

Selv bilindustrien innser dette. Sjefen i Nissan/Renault, Carlos Ghosn, mener at 2016 var et såkalt «tipping year» for elektrifisering av biler.

I tillegg er det fullt trykk på å gjøre bilene selvkjørende – og ikke minst å koble bilene sammen i store nettverk. Under sin hovedtale her ved CES torsdag kveld, var han tydelig på fremtidsmålet for Nissan Motor Coop: Null utslipp og null ulykker.

For det er ikke lenger opp til bilindustrien selv å definere hva markedet skal få. Markedet, du og jeg, forventer nå at ting skjer.

Vi har hatt smarttelefoner i årevis. Og vi ønsker at bilene skal få en lignende utvikling. Vi ønsker oppgraderinger underveis. Og langt raskere produktutvikling.

Vil ikke være lønnsomt: – Kommer ikke til å bli produsert biler med forbrenningsmotor etter 2025

– De har våknet

Vi skal vokte oss for å bruke Norge som eksempel på hva som kommer til å skje i andre land. Fordelene ved å velge elbil her hjemme er i verdensklasse. Men det må ikke få oss til å tro at andre land trenger lignende incentiver for å få elbilifiseringen til å løsne.

Den raske utviklingen av batteriteknologi, kombinert med fallende produksjonskostnader, dytter nå alle produsenter i riktig fremtidsretning.

Med Tesla og (muligens) Faraday Future som eksempler på hvilke produkter og løsninger nyetablerte fullelektriske produsenter etablerer seg med, begynner følelsen av tidsnød for alvor å melde seg hos de etablerte produsentene.

Vi kan være uenige om når det skjer, men stempelmotoren slår sine siste slag i løpet av et tiår - halvannet.

Det har selv den konservative bilindustrien skjønt. De har våknet. Denne uken spiller de høyt – i Las Vegas.