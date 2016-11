– Toyota utvikler elbil med 300 kilometer rekkevidde

Toyota planlegger å masseprodusere elbiler innen 2020, og skal begynne å utvikle biler allerede neste år, skriver den japanske finansavisen Nikkei.

Avisen oppgir ikke kilder, men om dette stemmer betyr det at Toyota tar et steg over i elbilmarkedet, som de til nå mer eller mindre har ignorert.

Bilprodusenten har satset på hybrider, og har flere ganger uttalt at de ser hydrogenbrenselceller som fremtiden.

SUV med 300 kilometer rekkevidde

Nå er målet å utvikle en elbil som kan gå mer enn 30 mil på en lading. Plattformen som vurderes er Prius eller Corolla, og resultatet skal bli en elektrisk SUV, skriver avisen.

I og med at Toyota har produsert hybridbiler så lenge, skulle en tro at overgangen til elbil ville være en smal sak. De har imidlertid ikke brukt litiumionebatterier i hybridene sine, men heller nikkelmetallhybridbatterier. Den første Prius-ladehybriden var et unntak.

Deres kommende Prius Prime ladehybrid skal imidlertid være utstyrt med litiumionebatteri.

Spår forbrenningsmotorens død: – Alle biler er elbiler etter 2025

Toyota satser på litiumionebatteri

Toyotas nye lade-Prius baner vei for elbilsatsing. Foto: sebastien mauroy

Under lanseringen av denne bilen nylig, meldte Toyota at de hadde utviklet et nytt og svært trygt litiumionebatteri som skal brukes i denne bilen.

Til Reuters sa Toyotas sjefingeniør for Prius, Koji Toyoshima, at de har trippelsikret batteripakkene sine slik at de ikke er utsatt for feil.

Hver celle i batteriet har angivelig fått ny teknologi som overvåker temperatur og tilstand. Dette skal kunne identifisere selv ørsmå tegn på at en celle er i ferd med å kortsluttes, slik at dette kan stoppes, eller batteriet kan kobles ut.

Toyota utvikler litiumioneteknologien sin i samarbeid med Panasonic. Samarbeidet skal ha gitt Toyota teknologi som gir batterikjemi fri for forurensing.

Høyere energitetthet

I tillegg har Toyota redusert størrelsen på hver celle, slik at kapasiteten blir høyere.

Batteriet i Prius Prime har 67 prosent mer volum enn batteriet i forrige lade-Prius, og veier 50 prosent mer. Kapasiteten er doblet fra 4,4 til 8,8 kilowattimer.

Selv om Toyota fremdeles ser brenselceller som fremtiden, sier Toyoshima at batteriutviklingen deres vil gjøre det mulig å utvikle elbiler.

Det ser i alle fall ut til at dette er mer enn bare en mulighet, skal vi tro Nikkei. Toyota skal angivelig styrke utviklingen av batterier, men de kan også kjøpe batterier eksternt for å holde prisen nede.

Satser på rask utvikling

Nikkei påpeker at en lansering i 2020 vil sammenfalle med Tokyo-OL, hvor verdens oppmerksomhet vil være rettet mot Japan. Toyota-elbilen vil også lanseres i «nøkkelmarkeder hvor myndighetene er pådrivere for innføring av elbil».

For å komme seg raskt inn på elbilmarkedet, skal Toyota etablere en intern elbilgruppe, muligens allerede neste år. De vil også søke å få på plass samarbeid med andre selskaper i Toyota-gruppen, slik at produksjonen kan starte så raskt som mulig, skriver Nikkei.