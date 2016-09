Nye Prius plug-in: Bedre egnet for norsk vinter

Når nye Toyota Prius plug-in hybrid ankommer Norge i mars neste år, er det med oppgraderinger som gjør den bedre egnet for norsk vinter:

Varmepumpe og oppvarmet batteri.

– Dersom bilen er plugget i før avgang, kan den fint kjøres i EV-modus ned til minus 20 grader, opplyser informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

Minimum 50 kilometer batterirekkevidde lover produsenten skal være realistisk å hente fra det nye litiumionebatteriet i kombinasjon med gode aerodynamiske egenskaper og ei effektiv drivlinje.

Dobler batteriet

Batteriet fullades på i to timer med type 2 og 3,3 kW. Foto: sebastien mauroy

På ei Paris-messe der batterielektriske nylanseringer har skreket etter oppmerksomhet, insisterer hybridpionerene i Toyota fortsatt på at elmotorene må kombineres enten med forbrenningsmotorer eller brenselceller.

Mens andre generasjon ladbar Prius ble lansert under navnet Prime i New York i mars, ventet japanerne med den europeiske lanseringen til torsdag.

Sammenlignet med den første serieproduserte Prius plug-in er energikapasiteten i batteripakka doblet fra 4,4 til 8,8 kWh.

Bakspoileren følger samme form som den såkalte «double-bubble»-bakruta. Foto: sebastien mauroy

Litiumionebatteriet har 67 prosent mer volum enn forrige batteri (fra 87 til 145 liter) og veier 50 prosent mer (fra 80 til 120 kg).

Bagasjerommet er 160 mm høyere enn på en ikke-ladbar Prius for å få plass til batteriet og fortsatt ha 360 liter lasteromvolum. At det kun er to bakseter, trekker nok ned for noen potensielle kjøpere.

Solcelletaket på Prius plug-in-hybrid. Foto: sebastien mauroy

Solcellene på taket forsyner 12V-hjelpebatteriet med strøm og bidrar indirekte med inntil fem kilometer ekstra rekkevidde per dag, ifølge produsenten.

Varmepumpa, som alene sørger for kupévarme i temperaturer ned til minus ti grader, er også med på å opprettholde batterirekkevidden vinterstid. Grillen lukkes automatisk når bensinmotoren (1,8 l/73 kW/142 Nm) er kald.

De aerodynamiske grepene som er gjort på plug-inversjonen, sammenlignet med fjerdegenerasjons Prius som allerede er på markedet, gjør at kjøretøyet har en motstandskoeffisient på kun 0,25 Cd.

Effektivt

Hybridsystemet er videreutviklet på flere vis. Blant annet med 87 prosent mer elektrisk ytelse enn før, 68 kW, fra det som som kalles «dual motor drive system» der generatoren kan opptre som en andre elmotor.

Det har bidratt til å forbedre akselerasjonen, til at topphastigheten i elmodus er økt fra 85 til 135 kilometer i timen og til en påstått eksepsjonell effektivitet:

Toyota melder at de sikter seg inn på et offisielt forbruk på 1,0 l/100 km. Det gir et utslipp på kun 22 g CO 2 /km og gode vilkår i det norske avgiftssystemet.

Prius uten lademuligheter selges for rundt 300 000 kroner i Norge. Hva den ladbare versjonen skal koste, er ennå ikke avgjort, ifølge Toyota.

Så er spørsmålet hvor mange som velger å gå for sistnevnte.

– Vi tror at salget vil bli omtrent som for den vanlige Prius, cirka 800 enheter i året, men dette vil påvirkes av endelig pris, skriver Olsen i en epost.