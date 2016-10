Tidligere involvering, fleksibilitet i kontrakter og økt bruk av 3D-tegninger

Torsdag formiddag inviterte Samferdselsdepartementet norske entreprenører til møte for å diskutere hvordan bransjen kan bli mer effektiv.

I to timer delte bransjen sine erfaringer, og tanker om hva som må gjøres.

– Vi ønsker innspill for å få høre hva vi kan gjøre annerledes for å få mer ut av pengene. Det synes jeg vi fikk mange gode innspill på nå, sier Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Teknisk Ukeblad.

Samstemt bransje

Ministeren opplevde bransjen som samstemt når det gjelder hva de viktige for å bedre effektiviteten.

– Til tross for at selskapene er av ulik størrelse kom det frem at tidlig involvering, fleksibilitet i kontraktene og bruk av digitale verktøy er svært viktig for alle sammen, sier han.

Det bekreftes av Frode Gjermundshaug i Gjermundshaug AS.

– Vi har diskutert kontraktsformer, størrelse på jobber og utfordringer vi i bransjen sliter med. Jeg opplevde at ministeren ser dagens problematikk der vi entreprenører i all hovedsak ikke kommer inn i prosjektene før alle planer er ferdig lagt, sier han.

Større åpenhet

Gjermundshaug mener det er store penger å spare på tidlig involvering av entreprenør. Noe Solvik-Olsen er enig i.

– Det sitter utrolig mye kompetanse ute i entreprenørselskapene. Ved å lytte mer til de som sitter med lokalkunnskap og de som vet hvordan alt faktisk fungerer underveis i prosjektet kan vi spare mye tid og dermed penger, sier han.

Ministeren er overrasket over hvor åpne entreprenørene ønsker å være i planprosesser.

– Det var til og med snakk om samarbeid før kontrakter blir inngått. Så det er tydelig at entreprenørene ønsker en mye større åpenhet rundt løsninger og arbeid enn hva vi har i dag, noe som er utrolig positivt, sier han.

Nye regler: Kan tvinge seriøse aktører til å jobbe som useriøse

Enige om kontraktsstrategi

Bjørn Velken i Kruse Smith erkjenner at bransjen sliter med effektivitet. Han tror et samarbeid med myndighetene kan være med på å løse problemet.

– Vi må gjøre noen grep og endre måten vi samarbeider på. Vi har stor tro på flere totalentrepriser og tidligere involvering av entreprenøren, sier han.

Selv om bransjen er delt hvor store kontrakter de ønsker, er alle positive til totalentrepriser.

– De store vil ha store kontrakter og de mindre vil ha mindre kontrakter. Men vi er alle enige om at totalentrepriser er en god løsning, sier Frode Nilsen i LNS.

Les også: Slik halverte de byggetiden til det nye fengselet

Norske aktører

Det er ikke første gang bransjen møter departementet for å komme med innspill.

Solvik-Olsen forteller at møtene er hans måte å legge til rette for utvikling av den norske entreprenørbransjen.

– I inneværende Nasjonal transportplan (NTP) er det en bevisst strategi at det skulle bli mer attraktivt for utenlandske aktører. Men i situasjonen vi er i nå er jeg veldig opptatt av at vi skal sørge for at norsk entreprenørbransje holder hjulene i gang. Det er det vi prøver å bidra til ved å invitere bransjen til å komme med innspill på denne måten, sier han.