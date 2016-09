Bygger trefengsel etter legometoden – halverer byggetiden

KLØFTA: I løpet av tre uker har to fulle etasjer vokst frem i det som skal bli det nye fengselsbygget på Ullersmo fengsel på Kløfta i Akershus.

De to etasjene som består av 166 prefabrikerte moduler, setter ifølge Statsbyggsjef Harald V. Nikolaisen, standarden for hvordan fremtidens fengsel skal bygges.

– Metoden er både kostnadseffektiv og rask. Vi ser for oss å benytte oss av den i en rekke tilsvarende bygg i årene fremover, sier han.

192 nye celler

Fengselet er et av to fengsler Statsbygg har fått i oppdrag å utvide.

Til sammen skal det bygges 192 nye fengselsplasser ved Eidsberg fengsel og Ullersmo. De to byggene skal være totalt 18.000 kvadratmeter store, og koster drøye 300 millioner kroner.

Noe som ikke ville vært mulig uten den valgte byggemetoden, ifølge Nikolaisen.

I løpet av tre uker har andre og tredjeetasje til det nye fengselsbygget blitt løftet på plass. Foto: Mari Gisvold

– Med den nye metoden kan vi redusere kostnadene til et fengselsbygg med rundt 20 prosent sammenliknet med konvensjonell bygging. Samtidig som vi mer enn halverer tiden det tar å gjennomføre et fengsel i dag, sier han.

Og viser til at tilsvarende fengsel bygget på konvensjonell måte ville kostet et sted mellom 60 og 80 millioner kroner mer.

Som å bygge lego

Modulene er produsert ved Skanskas husfabrikk i Steinkjer. De fleste er fraktet til Ullersmo på lastebil, mens de største modulene, som er helt opp mot 50 kvadrat ble fraktet med båt til Oslo og sendt opp som spesialtransport til Kløfta.

Etter ankomst til Ullersmo er de bygget oppå hverandre som legoklosser, og koblet sammen.

Prosjektsjef Benny Olav Andersen og administrerende direktør i Statsbygg Harald Niklolaysen er på befaring av det nye fengselsbygget på Ullersmo. Foto: Mari Gisvold

– Modulene leveres ferdig med bad med toalett, vask og speil. De er ferdig malt, og har ferdig gulvbelegg. Det eneste som mangler er møbler. Også blir det koblet på vann, sprinkleranlegg og strøm på byggeplass, forklarer prosjektsjef for de to fengselsutbyggingene Benny Olav Andersen i Statsbygg.

Han legger til at det er en komplisert logistikkoppgave å bygge sammen modulene, men at presisjonen i produksjonen har ført til at byggearbeidet har gått problemfritt.

Skeptisk til bruk av tre

I motsetning til konvensjonelle fengsler, som i all hovedsak består av stål og betong, består modulene hovedsakelig av armert trefiber.

– Da vi fikk vite at fengselet skulle bygges av noe vi anser som treverk var det mange som ble skeptiske, sier Leif Røsand, brukerkoordinator ved Ullersmo fengsel.

Men etter å ha fått en gjennomgang av testene materialene har vært utsatt for er skepsisen borte.

– Bygget har vist seg å ha svært tilfredsstillende sikkerhetskrav, sier Røsand.

Fengselscellene kommer så godt som klare til bruk med både ferdigmalte vegger, ferdig gulv, stikkontakter og toalett. Foto: Mari Gisvold

Egner seg til alle bygg

På sikt håper Statsbygg på å kunne videreutvikle modulmetoden til en rekke andre formål enn fengsler.

– Vi mener dette er en metode som kan egne seg til både næringsbygg og boligbygg, og kommer til å jobbe mye med videutvikling av metoden fremover, sier Nikolaisen.

Han mener modulbygging er nettopp det bransjen trenger for å vise at det er mulig å bygge billigere enn det som er vanlig i dag.

– Det er mye snakk om manglende produktivitet i byggesektoren. Men ved å få ned kostnadene med 20 prosent, som vi har gjort i dette prosjektet, viser vi at det faktisk er mulig for bransjen å utvikle seg, sier han.

Fengselscellene på 12 kvadratmeter må bare kobles til strøm og vann før de kan møbleres og tas i bruk. Foto: Mari Gisvold

Lager en standard

Nå som modulene er ferdig plassert på Ullersmo skal den samme byggkompetansen flyttes over til Eidsberg.

Nikolaisen forteller at andre og tredje etasje i de to byggene er helt identiske, og at det ligger store besparelser i å kunne benytte seg av en standardmetode og samme arbeidskraft i flere prosjekter.

– Ved å gjenbruke det samme konseptet kan vi optimalisere det ytterligere og få ut enda mer effekt i markedet, sier han.

Og røper at Statsbygg allerede ser på mulighetene for å gjenbruke konseptet på et annet fengselsbygg i løpet av kort tid.