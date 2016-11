Svensk elbil skal bryte med alle konvensjoner

I Sverige brygger et oppstartsselskap kalt Uniti på en ny elbil, som skal velte om på alt vi vet om biler i dag.

Det er ambisiøst, men Uniti har troen på at de skal klare å produsere en ny klasse kjøretøy som bryter med alle konvensjoner.

Uniti er født fra et prosjekt ved universitetet i Lund i Sverige, og har etterhvert ansatt mennesker med ulik kompetanse fra flere land.

De mener selv at bilindustrien ikke klarer å omstille seg raskt nok, og at de elbilene som kommer på markedet egentlig bare er elektrifiserte varianter av det som allerede finnes, forteller Lewis Horne, Unitis administrerende direktør i en video.

Elbiler trenger egentlig ikke å være slik, mener de. Derfor holder de på å utvikle en bil utifra folks transportbehov i byer.

Drive-by-wire

Prototypen er til nå en VR-demonstrasjon av denne cockpiten. Spakene erstatter det tradisjonelle rattet. Foto: Mathias Kindberg

Rent mekanisk skal den skille seg fra eksisterende biler ved at den kvitter seg med så mye mekanikk som mulig, og baserer seg på et «drive-by-wire»-system.

Det vil si at det ikke er noen mekanisk kobling mellom for eksempel rattet og forhjulene. Dette gir mulighet for å utforme bilen på nye måter, og de hevder det kan øke sikkerheten til passasjerene og gjøre bilen bedre egnet til å bygges selvkjørende.

Prototypen deres skal også ha et head-up display (HUD) i frontruten, som gir føreren informasjon om hva som foregår rundt bilen.

Selv mener Uniti at dagens biler har et for stort miljøavtrykk, at de har unødvendig mye motorkraft i byer, og at de er for store all den tid de bare frakter en eller to personer.

Under 200 000 kroner

En produksjonsklar prototype skal være klar sent neste år, og de vil på det tidspunktet begynne å ta imot forhåndsbestillinger.

De første leveransene skal etter planen skje i slutten av 2019 eller begynnelsen av 2020. Markedet de henvender seg til er «millennials» med god inntekt, bosatt i store byer.

Bilen skal koste rundt 200 000 svenske kroner. Eller omtrent 183 000 norske kroner etter dagens kurs.

Liten og lett

Uniti har plass til to personer, i tandemplassering. Foto: Uniti

Det de har vist frem til nå kan trygt sies å bryte med normene.

Bilen er liten og lett; 400 kg og plass til to personer. Motoren har en effekt på 15 kilowatt, og toppfarten er 130 kilometer i timen. Batteriet har en kapasitet på 11 kilowattimer, som skal holde til 15 mil.

Bilen skal kunne lades med kabel, eller ved hjelp av trådløs induksjonslading.

Den har ikke ratt eller pedaler, men kontrolleres med to spaker som brukes til gass, brems og styring. Blinklys og kjørelys styres ved å sveipe over spakene. En trykkskjerm mellom spakene lar deg styre bilens øvrige funksjoner.

På sikt skal den kjøre seg selv. Uniti utvikler sitt eget autonomisystem, som de har gjort tilgjengelig som et åpen kildekode-prosjekt.

Lewis Horne er administrerende direktør i Uniti. Foto: Uniti

Til nå har de bygget en prototype av kupeen, og bilen kan «kjøres» ved å bruke VR-briller.

Lewis Horne sier til Ny Teknik at gruppen bak ikke består av bilmennesker, men av folk med kjærlighet for teknologi.

Bygger ikke egen fabrikk

Problemet med å være en bilprodusent, er at du trenger å bygge opp produksjonskapasitet, slik som Tesla har gjort. Det mener de at de i stor grad skal kunne unngå, ved å samarbeide med andre selskaper om produksjon.

De mener at dersom de slipper å bruke krefter på å bygge opp en fabrikk, kan de heller fokusere på å utvikle teknologien videre. Og slik mener at de skal kunne videreutvikle og forbedre produktet sitt raskere enn om de måtte sette opp egen produksjon.

Bilen finansieres ved hjelp av folkefinansiering på Fundedbyme.com, hvor interesserte kan reservere aksjer i selskapet.

Til nå har de fått 8,6 millioner kroner i investeringer fra 452 investorer på plattformen, og det er fortsatt ti dager igjen av investeringsrunden.

Hvorvidt prosjektet faktisk har livets rett, gjenstår å se.