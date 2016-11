Sørum kommune vil ha ekstern gransking etter kvikkleireraset

Ordføreren i Sørum kommune har bedt om en ekstern gransking av skredulykken som krevde tre menneskeliv.

– Vi har henvendt oss muntlig og sender et brev i dag til Fylkesmannen, hvor vi ber om at det blir satt i gang en ekstern gransking av skredulykken. Jeg håper fylkesmannen raskt tar tak i dette, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen til NTB.

Hun understreker at det er avgjørende for granskingens uavhengighet og troverdighet at kommunen selv ikke engasjerer noen til å granske hendelsen, og at det er derfor fylkesmannen nå blir koblet inn. Hansen mener det er naturlig at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står for granskingen.

Det enorme leirskredet som gikk sist torsdag, kostet tre litauere livet. Tre andre kom seg unna mens de så hvordan kollegaene ble slukt av jord- og leirmassene. De seks arbeidet med tynning av skog i området, da skredet gikk.

Letemannskaper med hunder søkte onsdag fortsatt etter de tre omkomne.

Grunnen ble undersøkt

Selv om det foreløpig er uttalt at skogarbeidet ikke utløste skredet, blir nettopp dette et sentralt tema i den eksterne granskingen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har poengtert overfor ordføreren at kvikkleire i seg selv ikke er farlig, såfremt den ikke blir utsatt for erosjon og menneskelig aktivitet.

– Store deler av Romerike består av kvikkleire. Derfor blir grunnen undersøkt geologisk hver gang det skal settes i gang arbeid. Det ble gjort også her. Men nå må vi gå inn og se om undersøkelsene som ble gjort var tilstrekkelige, eller om noe burde ha vært gjort annerledes. Det er det for tidlig å si noe om i dag, sier ordføreren til NTB.

Teknisk Ukeblad skrev nylig om Norsk Gjenvinning som i 2014 fikk straffegebyr av Sørum kommune for å ha tømt masser i nærheten av rasstedet raskere enn tillatt. Selskapet fikk imidlertid kommunens tillatelse til å dumpe mer i området på et senere tidspunkt.

Ordføreren vil ikke ha noen mening om hvor raskt granskingen bør starte og hvilken tidsramme den skal ha.

Hansen vil heller ikke kommentere undersøkelsene til Arbeidstilsynet og politiet, og muligheten for at det på sikt kan bli aktuelt å vurdere straffansvar.

Statsråden fikk skredet

– Jeg vil være veldig tydelig på at hvis noen vil utføre en gransking, som ordføreren gir inntrykk av at hun vil, så skal kompetansen og kapasiteten i NVE være tilgjengelig, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til NTB.

Han var onsdag på befaring i det skredrammede området, som fortsatt er så ustabilt og farlig at statsråden måtte ta det i øyesyn fra en liten ås et stykke unna. Samtidig hentet Norges Geotekniske Institutt (NGI) opp boreprøver nær bruddkanten for å kunne vurdere hvor stabilt området er. Det har vært flere mindre utglidninger langs kanten i løpet av den uka som er gått siden skredet.

Lien roser kommunen for innsatsen etter ulykken, for måten kriseberedskapen er håndtert på og hvordan de berørte er blitt ivaretatt.

– Her ser det ut til at alle beredskapsorganisasjoner har reagert kontant og satt inn tilstrekkelig med ressurser, sier han.