NVE advarte om grunnforholdene i rasområdet - for 1 år siden

«Vi viser imidlertid til at tiltakene er planlagt i et område med tykke marine avsetninger. I alle områder med marin leire kan det finnes kvikkleire. Tiltaket ligger også i nær tilknytning til ei kartlagt faresone for kvikkleireskred (Asak)», skrev NVE.

Rasområdet i Sørum. Tre litauere er antatt omkommet etter jordraset torsdag. Foto: Poppe, Cornelius/NTB/Scanpix

De minnet Sørum kommune om at de ved behandling slike søknader har ansvar for at tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt.

«Av mottatte dokumenter kan vi ikke se at dette er nevnt eller vurdert, og forutsetter at kommunen påser at det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet både i anleggsfasen og permanent», skrev NVE videre.

Denne saken gjaldt et tiltak som ligger kun cirka 500 meter fra der skredet gikk. Det gikk ut på bruksendring av en låve til kurs- og konferansehotell, samt opprettelsen av klatrepark.

Ser på saken

En geoteknisk rapport utført av Løvlien georåd konkluderte imidlertid senere med at det ikke var kvikkleire i området for konferansehotellet.

«Da det hverken er påvist kvikkleire og det heller ikke er topografi som tilsier at det er skredfare, har vi valgt å ikke utføre stabilitetsberegninger», skrev selskapet.

NVE fikk se den geotekniske rapporten og hadde etter dette ikke lenger noen merknader til saken.

Løvlein Georåd konkluderte også med at en vei og parkeringsplass i forbindelse med klatreparken ikke ville påvirke områdestabiliteten negativt.

Dokumentene fra denne saken er blant det NGI, NVE og kommunen nå ser på.

Per Løvlien i Løvlien Georåd ønsker ikke å uttale seg til Teknisk Ukeblad.

Sørum kommune ga tillatelse til både klatreparken og bruksendringen av låven.

- Vil gå lang tid før man er sikre på årsaken

Ordfører Marianne Grimstad-Hansen bekrefter at raset gikk ikke langt fra klatreparken.

– Raset har gått på nordsiden av veien. Det ligger rett på andre siden av veien for klatreparken, sier hun til Teknisk Ukeblad.

– For kommunens del er det viktig å sikre situasjonens om oppstod i går, så det er for tidlig å si hva som er årsaken til raset.

Ordføreren ønsker ikke å kommentere om utbyggingene av klatreparken kan ha hatt noe å si for raset som oppstod torsdag.

– Det kommer trolig til å ta lang tid før man er sikre på hva årsaken til raset var, sier hun.

Tar boreprøver

NVE, Sørum kommune og NGI samarbeider om å ta boreprøver for å avgrense kvikkleireforekomsten og skredfaren, ifølge en pressemelding NVE sendte ut i dag.

De forteller at det er kartlagt mange og store forekomster av kvikkleire på Romerike, og det har tidligere gått flere kvikkleireskred i området.

- Kvikkleire er i utgangspunktet fast, men om leira blir overbelastet kan strukturen klappe sammen og leirpartiklene vil flyte i frigjort vann. Resultatet blir et kvikkleireskred, skriver NVE.

Etaten skriver at kvikkleireskred som regel utløses som regel av menneskelig aktivitet, som deponering av masser, grave- og sprengningsarbeid.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å innhente en kommentar fra grunneieren som fikk tillatelse fra kommunen til å bygge låven om til kurs- og konferansehotell, uten å lykkes.