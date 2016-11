Slik støpes alle 13 etasjer av det nye Munchmuseet på 30 dager

Om få uker starter støpingen av ytterveggene til det nye Munchmuseet i Bjørvika.

I løpet av bare 30 dager skal yttervegger, samt de vertikale innerveggene helt opp til 13. etasje støpes i ett ved hjelp av glidestøp.

Det tilsvarer omlag 10.000 kvadratmeter vegg som inneholder rundt 700 tonn armering og drøye 3.000 kubikkmeter betong, skriver bygg.no.

Detaljert planlegging

Kaikonstruksjonen under det kommende Munchmuseet er allerede ferdig, og 311 peler er pelet ned til fjell.

Når glidestøpet kommer i gang i midten av november, vil mellom 1,6 og 1,8 meter betongkonstruksjon komme opp per døgn.

– Vi kommer til å støpe døgnkontinuerlig i 30 dager. I partiet opp til knekken vil vi støpe yttervegger og vertikale innervegger i ett. Fra knekken og opp fristilles ytterveggene, mens vi fortsetter støpen av innerveggene, forteller prosjektsjef Jard Bringedal i ÅF Advansia til Teknisk Ukeblad.

På oppdrag fra Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har han planlagt den kommende støpen ned til hver minste detalj.

– Når vi først er i gang må alt være klart. Glidestøp er en rask metode, men den krever utrolig god planlegging på forhånd, sier han.

60 meter høyt: Lambda skal stå på 311 peler

Vanlig til oljeplattformer

Det er flere grunner til at valget falt på glidestløp.

Museets utforming, med ulike etasjehøyder i alle etasjer ville gjort det vanskelig å benytte seg av andre metoder, som tradisjonell klarteforskaling.

– I så fall hadde vi måtte bygge om formen for hver etasje, noe som ville vært både tidskrevende og dyrt, sier Bringedal.

Selv om glidestøp ikke er den vanligste måten å føre opp bygg i Norge på i dag, er metoden godt kjent, og mye brukt.

– Det finnes bygg i Oslo som er ført opp på denne måten for 40 til 50 år siden, i tillegg er glidestøp veldig vanlig til store oljeplattformer i olje- og gassnæringen og til brufundamenter når det bygges bruer, sier han.

Hentet kompetanse

I forbindelse med prosjekteringen av Munchmuseet har Bringedal hentet inn ekspertise fra nettopp olje- og gassnæringen.

– Norge har god spisskompetanse på feltet da mange av de store betongunderstellene i Nordsjøen er støpt på nettopp denne måten. Vi har valgt å hente inn eksperter fra disse utbyggingene for å være sikker på at utbyggingen går som planlagt, sier han.

Til tross for at bygget skiller seg fra de fleste andre i området, og har krevd kompetanse fra andre næringer, er arbeidet så langt i rute, ifølge byggherre og direktør for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF:

– Arbeidet er i rute både når det gjelder fremdrift og kostnader. Det har vært et spennende og utfordrende arbeid så langt, sier Eli Grimsby til Teknisk Ukeblad.

Grunnen i Bjørvika synker: Likevel har kommunen kvittet seg med egne geoteknikere

Utradisjonelt bygg

Det nye Munchmuseet skiller seg fra de fleste andre tradisjonelle museer ved at museets hovedfunksjoner er organisert i høyden i stedet for på et horisontalt plan.

Tårnet, som nå skal glidestøpes, er på 13 etasjer omkranset av et podium på 3 etasjer.

Den lukkede delen av tårnet, som også er lyddempet, vil romme blant annet utstillingssaler, magasiner og lokaler for konservering. Mens den åpne delen av tårnet inneholder sirkulasjons- og pausearealer for publikum samt adkomst til utstillingssalene.

Om alt går etter planen videre skal museet være ferdig bygget i 2019, og åpnes for publikum året etter.