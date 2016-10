Slapp unna under klimatoppmøtet: Nå ber skipsredere selv om CO2-tiltak

Internasjonal skipsfart slapp unna krav under FNs klimamøte i Paris før jul. Det gjorde også internasjonal luftfart, men FNs luftfartsorganisasjon ICAO har selv tatt grep.

Nå ber store deler av shippingbransjen om at den også må pålegges CO2-krav. Men det må gjøres gjennom en internasjonal avtale som sikrer at det blir felles regler for alle.

Rederiet Torvald Klaveness, Nor-Shipping og NCE Maritime Clean Tech har undertegnet oppfordringen til FNs skipsfartsorganisasjon IMO.

De er i godt selskap med 45 andre, blant dem Maersk, Nordic Tankers, Wärtsilä, Akzo Nobel, Scandlines, Global Shippers Forum og andre rederier organisasjoner og havner.

Anerkjenner ansvar

Slange for LNG-fylling kobles på manifold om bord i tankskipet Ternsund. Foto: Juha sinisalo/ Skangas

«Det er på tide å anerkjenne den rolle shipping må spille for å holde den globale temperaturstigningen under to grader. Utslippene fra shipping er ventet å øke med de tiltak som er vedtatt og kommer. For å stanse den utviklingsbanen, må IMOs medlemsland demonstrere at de kan matche ambisjonene og tempoet til FNs klimapanel», heter det i oppropet.

Norske leverandører står og tripper.

- Det må et regelverk på plass for å utløse et marked som etterspør mer klimavennlige løsninger, sier Hege Økland, daglig leder i NCE Maritime Clean Tech.

Klyngen representer norske leverandører som kan bidra med tekniske løsninger.

Like konkurranseforhold

Skifergass fra USA fraktes på LNG-tankskip til Ineos i Bamble. Skipene har Wärtsilä dual fuel-motorer - dvs. at de i hovedsak går på gass. LNG-motorer har 25-35 prosent lavere CO2-utslipp enn dieselmotorer. Foto: Tore Stensvold

Norske aktører er redd for lokale og regionale CO2-krav. Det vil ikke gi like konkurransevilkår i en næring som forflytter seg over landegrenser og tilpasser seg regelverk.

- Det er ganske stor enighet i shippingbransjen om at den også må ta sin del av ansvaret. Selv om shipping er den mest miljøvennlige måte å frakte gods på, er det mulig å kutte utslippene mye, påpeker Økland.

De aller fleste havgående skip brenner tungolje i dieselmotorene. Drivstoffet er nederst på raffineringskjeden. Å bytte ut tungolje med flytende naturgass (LNG), biodrivstoff, etanol eller metan kan gi store utslag.

Agenda

Denne uken møtes FN-organets komité for beskyttelse av miljø (Marine Environment Protection Committe (MEPC). Der møter representanter fra 170 medlemsland.

De skal vedta krav om at alle skip over 5.000 bruttotonn må registreres og rapportere til flaggstaten om drivstofforbruk, både type og mengde.

Videre vil MEPC jobbe med energi-effektivitetsstandarden (EEDI), andre tiltak for få ned klimagassutslipp og diskutere krav til mindre svovel i drivstoff (maks 0,5 % fra 2020).

Vil ha plan raskest mulig

Ternsund fylte LNG i Rotterdam tidligere i år. Tilgangen på naturgass for skip blir bedre og bedre. Foto: Terntank

Fellesoppropet er sendt til IMO i forkant av MEPC-møtet i håp om å få skipsfartens klimatiltak vedtatt så fort som mulig. Oppfølging av Paris-avtalen ble diskutert i forrige MEPC-møte i april, men ingen konklusjoner trukket.

Det ble utsatt til oktobermøtet i London 24.-28. oktober.

Nå håper seriøse aktører på mer forpliktende mål.

