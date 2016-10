Skal lære av milliard-sprekken på den danske signalutbyggingen

Mens Norge skal ha bygget ut det nye digitale signalanlegget for jernbane i 2030, var planen at tilsvarende utbygging i Danmark skulle være ferdig allerede i 2021.

Nå viser det seg at det danske prosjektet, som er forløperen til det norske, er så mye som to år forsinket.

Det skriver Banedanmark i en melding på sine hjemmesider.

Fire milliarder mer

Det er ikke bare tidsbruken som har eskalert i den danske signalutbyggingen.

Torsdag kunne danske Ingeniøren skrive at utbyggingen til nå ser ut til å koste hele fire milliarder danske kroner mer enn hva som lå i planene.

Kostnadsoverskridelsene skyldes i all hovedsak sikkerhetgodkjennelser, dokumentasjon, testing, prosjektstyring, kabler og det fiberoptiske nettverket langs skinnene, forteller signalsjef for den danske utbyggingen, Jan Schneider-Tilli, til avisen.

ERTMS European Rail Traffic Management System­ (europeisk standard for tog­styring) omfatter kommunikasjonssystemet gsm-rail (gsm-r) og kontrollsystemet European Train Control System (ETCS).

Utbyggingene i Europa dreier seg om nivå to av ETCS, der signallysene langs sporet erstattes av en skjerm hos lokomotiv­fører. Den gir informasjon om hastighet og hindringer flere kilometer fremover.

Informasjonen mates inn i et sentralt data­system av trafikkstyringssentralen og overføres til en datamaskin i toget med krypterte signaler over gsm-r.

Det sentrale systemet sørger også for å overvåke togtrafikken og varsler/griper inn ved avvik.

I november 2013 startet Jernbaneverket testing av ERTMS på Østfoldbanen østre linje.

Han sier at det nye budsjettet gir rom for eventuelle endringer de neste syv årene, men at det vil oppstå problemer igjen dersom tidsbruken eller endringene blir for store.

Ikke overrasket

Schneider-Tilli ble hentet inn for å rydde opp i prosjektet i mars i år.

Han ønsker ikke å kommentere prosjektstyringen før han selv kom inn i bildet.

Men signaldirektør i Jernbaneverket, Sverre Kjenne, er ikke spesielt overasket over overskridelsene i det danske prosjektet.

– Banedanmark har i lengre tid meldt om forsinkelser, så den nye planen er ikke så overraskende, sier han.

Kjenne understreker at Danmark er det første landet i Europa som ruller ut det nye signalanlegget, og at det alltid ligger risiko i å gjøre noe som aldri har vært gjort før.

– Derfor er vi i en heldig situasjon her i Norge som kan lære av danskene, sier han.

Aggressiv tidsplan

I Danmark ble arbeidet med de nye digitale signalene satt i gang allerede i 2009. Og i 2011 inngikk danske myndigheter kontrakter som skulle sikre utbyggingen av digitale signaler innen 2021.

– Danskene la en svært aggressiv plan om hvor raskt utbyggingen skulle skje og hva den skulle koste. Vi har valgt å være litt mindre aggressive i våre planer, så jeg regner ikke med at vi vil oppleve de samme utfordringene i forhold til tid og penger som det danskene har hatt, sier Kjenne.

Om alt går etter planen her i Norge, vil Norge bli det andre landet i Europa som valgte å implementere ERTMS på nasjonalt nivå med planlagt ferdigstilling i 2030.

Lærer av danskene

Tidligere i år skrev Teknisk Ukeblad at jernbaneverket hentet inn en dansk jernbaneekspert, nettopp for å lære av de feilene danskene har gjort i sitt arbeid.

Kjenne sier de nye opplysningene og tids- og kostnadsbruk i prosjektet viser at det var helt riktig å gjøre.

– Danmark hadde, som Norge, et veldig gammelt signalsystem som måtte skiftes ut. Ved å se til det danske prosjektet kan vi unngå å gjøre mange av de feilene de har gjort, og på den måten spare både tid og penger, sier han.

En av tingene Jernbaneverket har lært av danskene er måten arbeidet skal organiseres på.

I Danmark har Banedanmark valgt å dele kontrakten til utbyggingen i to. Erfaring viser nå at bruken av én kontrakt trolig vil bli både billigere og gi en mer helhetlig utbygging.