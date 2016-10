Den nye Follobanen designes for 250 km/t - likevel vil togene gå saktere enn Gardermobanen

Den nye Follobanen mellom Ski og Oslo designes for hastigheter opptil 250 km/t, ifølge Jernbaneverket. Men slike hastigheter blir ikke mulig før etter 2030.

Når banen står ferdig, etter planen i slutten av 2021, vil ikke togene kjøre fortere enn 200 km/t. Det er 10 km/t saktere enn på Gardermobanen.

Først når det nye felles europeiske signalanlegget European Rail Trafic Management System (ERTMS) innføres, vil det være mulig å kjøre 250 km/t, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay for Follobaneprosjektet.

Får konvensjonelt signalanlegg

Follobanen blir i første omgang utstyrt med et konvensjonelt elektronisk signalanlegg, et såkalt klasse B-anlegg, levert av Thales Norway.

Det er ikke avklart når ERTMS blir innført på Follobanen. Ifølge Jernbaneverkets Nasjonal signalplan skal nye jernbanestrekninger prioriteres sist. Det innebærer at Follobanen ikke vil få ERTMS før etter 2030.

FOLLOBANEPROSJEKTET 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski

Omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon

Omfatter totalt 65 km nye jernbanespor

Pris: ca. 25 milliarder kroner

Får Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)

Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp

Skal bygges med fire tunnelboremaskiner (TBM)

Designes for hastighet opptil 250 km/t

Halverer reisetiden Oslo-Ski fra 22 til 11 minutter.

Skal stå ferdig i slutten av 2021 Kilde: Jernbaneverket.

– ERTMS skal innføres først på strekninger med kritisk fornyelsesbehov. Deretter skal vi prioritere jernbanestrekninger uten fjernstyring, som Nordlandsbanen, og etter det igjen kommer nye jernbanestrekninger som Follobanen, sier kommunikasjonsrådgiver Miguel Carazo i Jernbaneverket til Teknisk Ukeblad.

Usikker rekkefølge

– Hvor lang tid kan det ta, kan det bli 2035 eller 2040?

– Det er vanskelig å gi et absolutt årstall. Det kommer an på hvordan Follobanen blir prioritert sammenlignet med andre jernbanestrekninger. Det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre det i forbindelse med ferdigstillelse av Intercity i Østfold rundt 2030, sier Carazo.

– Men vi må også vurdere om det er viktigere å øke hastighetene fra 200 til 250 km/t på Follobanen eller få fornyet signalanlegg på andre jernbanestrekninger som trenger mer stabilitet og regularitet. Dette er vurderinger vi vil gjøre senere, sier Carazo.

– Hvorfor bygger dere ikke ERTMS på Follobanen allerede fra begynnelsen, for å slippe å bytte ut anlegget kun et tiår eller to etter at dere bygger det?

– Vi rekker dessverre ikke å etablere ERTMS på Follobanen før det nye dobbeltsporet åpner. Dette er knyttet til både utbygging av det nye signalsystemet på Oslo S og ombygging av togmateriellet som skal kjøre på strekningen, sier Carazo.

Flirt i 200 km/t

Selv om ERTMS hadde vært på plass, ville det i alle tilfelle vært begrenset med tog som kunne kjørt i 250 km/t gjennom tunnelen de første årene. De fleste togene vil nemlig den første tiden være av typen Flirt, med en topphastighet på kun 200 km/t.

Selve tunnelen, inkludert betonginnredning, jernbanetekniske komponenter og mekaniske installasjoner som porter og dører skal altså tåle trykk og støt fra togtrafikk i 250 km/t. Det samme skal kontaktledningsanlegget.

Men for deler av strekningen vil det ikke kunne kjøres i denne hastigheten. De første tre kilometerne ut fra plattformene på Oslo S vil være soner for akselerasjon og nedbremsing, hvor det ikke vil kjøres så fort. Dette gjelder også på strekningen fra tunnelportalen ved Langhus til plattformene på Ski stasjon, opplyser kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay for Follobaneprosjektet i en epost.

Langs plattformene på Ski stasjon vil hastigheten være maksimalt 130 km/t, og dette medfører at hastigheten ved selve tunnelportalen i Ski ikke vil bygges for mer enn 200 km/t.

Vurderte 210 km/t

Sammen med det norske sikringsanlegg fra Thales vil den norske versjonen av ATC (Automatic Train Control) utgjøre signalanlegget for Follobanen. Den norske versjonen av ATC har en maksimal kjørehastighet på 210 km/t, like fort som Gardermobanen.

I tidligere versjoner av Follobaneprosjektet ble topphastigheten satt til 210 km/t fram til ERTMS blir innført. Men denne ble senket til 200 km/t etter krav fra Jernbaneverkets kapasitetsavdeling, går det fram i et notat fra Rambøll som Teknisk Ukeblad har sett.

Jernbaneverket ba nylig Rambøll om å utrede om det var mulig å sette 210 kilometer i timen som makshastighet i tunnelen, istedenfor 200 km/t. Årsaken var at trafikkavdelingen i Jernbaneverket ønsket å beholde 210 km/t som makshastighet for å kunne kjøre inn eventuelle forsinkelser i togtrafikken.

Større sikkerhetsmargin

En hastighet på 210 km/t ville imidlertid kreve større sikkerhetsmargin. Det ville i gjennomsnitt gi lengre tid mellom togene, og dårligere kapasitet, ifølge Rambøll.

Rambøll påpekte også at de fleste togene på banen ville være Flirt, med toppfart på 200 km/t, og anbefalte dette som maksgrense fram til ERTMS innføres.

Jernbaneverkets ruteplaner for Follobanen utarbeides nå med 200 km/t som høyeste hastighet, bekrefter Pay.

– Det er marginal reisetidsgevinst å hente ved å øke hastigheten over 200 km/t, skriver hun.