Se Munchmuseets 13 etasjer støpes på 33 døgn

I løpet av 33 døgn ble 13 etasjer på til sammen 57,4 meter støpt på det nye Munchmuseet i Bjørvika.

For at det skulle være mulig har 50 mann jobbet på hvert skift døgnet rundt i november og desember.

Metoden, som kalles glidestøp, er hentet fra oljenæringen, og museet skal være en av de mest avanserte og største landbaserte glidestøpene som har blitt gjennomført i her i landet.

Bygget er bygget på en gammel kaikonstruksjon og pelet ned til fjellet med 311 peler.

Det består så langt av omlag 700 tonn armering og 3.000 kubikkmeter betong.

Ulike etasjehøyder

Valget om å glidestøpe museet er tatt på grunn av byggets arkitektoniske uttrykk.

Museets utforming, med ulike etasjehøyder i alle etasjer ville nemlig gjort det vanskelig å benytte seg av andre metoder, som tradisjonell klatreforskaling.

– I så fall hadde vi måtte bygge om formen for hver etasje, noe som ville vært både tidskrevende og dyrt, har prosjektsjef Jard Bringedal i ÅF Advansia tidligere sagt til Teknisk Ukeblad.

Utradisjonelt museum

Selv om glidestøp ikke er den vanligste måten å føre opp bygg i Norge på i dag, er metoden godt kjent, og mye brukt.

– Det finnes bygg i Oslo som er ført opp på denne måten for 40 til 50 år siden. I tillegg er glidestøp veldig vanlig til store oljeplattformer i olje- og gassnæringen og til brufundamenter når det bygges bruer, fortalte Bringedal.

Det er ikke bare støpemetoden til det nye museet som skiller seg fra det som er vanlig.

Det nye Munchmuseet skiller seg fra de fleste andre tradisjonelle museer ved at museets hovedfunksjoner er organisert i høyden i stedet for på et horisontalt plan.

