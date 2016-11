Sahara forest project vurderer å bygge i Australia

De har gjort ørkenen "grønn" i Jordan, og skal gjøre det samme i Qatar.

Nå skal Sahara Forest Project også undersøke mulighetene for å produsere mat, ferskvann og fornybar energi i den tørre jorda ved byen Karratha i delstaten Vest-Australia.

Mulighetsstudien skal koste om lag 550.000 australske dollar, eller om lag 3,5 millioner norske kroner. Regningen for studien deles mellom Yara, delstaten Vest-Australia, byen Karratha, Yara og Sahara Forest Project.

Avtalen om samarbeidet skal signeres på en konferanse i Perth i Australia tirsdag.

– Vi er svært glade over å få bli med Yara og lokale og statlige myndigheter for å se om vi kan virkeliggjøre vårt unike og innovative system for grønne teknologier for første gang her i Australia, sier Kjetil Stake i Sahara Forest Project i en pressemelding.

Studien skal undersøke hva som vil trenges av infrastruktur, hvordan anlegget vil se påvirke miljøet og samfunnet, og evaluere lønnsomheten i å drive intensiv landbruksproduksjon på den tørre jorda i Karratha.

Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt Sahara Forest Projects anlegg i Qatar og Jordan, og hvordan de bruker saltvann til å gi kjølige og fuktige vekstforhold for grønnsaker. Resultatet er at ørkenområder kan gjøres om til fruktbar jord.

Samarbeid med Yara

Yara har allerede samarbeidet med Sahara Forest Project i Qatar, og ønsker nå å studere om løsningene kan danne grunnlaget for matproduksjon på kommersiell basis i nærheten av gjødeselsfabrikker i regionen Pilbara, hvor Karratha ligger.

– Yaras kjernevirksomhet er å gi bærekraftige løsninger for økt matproduksjon og et renere miljø. Vi er glade for å støtte dette prosjekter, og å bidra med vår industrielle erfaring og kunnskap om næringsstoffer for å redusere gapet mellom den fremtidige etterspørselen og ressursbehovet, sier teknologidirektør Pierre Herben i Yara i pressemeldingen.

Ferdig neste år

Arbeidet med mulighetsstudien starter allerede denne uken, og skal etter planen avsluttes i november neste år.

Målet er at studien skal gjøre teknologien moden for utrulling i stor skala.

Sahara Forest Project skal være en karbonnegativ løsning. Anleggene drives nemlig med fornybar energi, og mer CO2 skal fjernes fra atmosfæren enn det anlegget slipper ut.

– Pilbara-regionen har blant de beste solressursene i verden, og den spennende saltvannsinfrastrukturen og tilgjengelig land er svært interessant for oss, sier Stake i Sahara Forest Project.

