Norsk selskap skal gjøre ørkenen grønn - nå får de støtte til å bygge tre ganger større

Norske myndigheter øker støtten til Sahara Forest Projects satsing i Jordan med 5,6 millioner. Pengene kommer i tillegg til de 11,4 millioner kronene Norge allerede tidligere har lovet.

Dermed kan anlegget bygges tre ganger større enn først planlagt.

Anlegget skal produsere både grønnsaker, vann og energi og samtidig lagre karbon i bakken.

Flyttet anlegget

Sahara Forest Project har tidligere bygget et vellykket lite pilotprosjekt for å gjøre ørkenen grønn i Qatar. Anlegget i Jordan skulle opprinnelig bli på ti mål (1 hektar), men disse planene ble tredoblet, til 30 mål.

Årsaken til tredoblingen av planene var at prosjektet hadde fått 2,4 millioner kroner i støtte fra USA for å flytte det 56 tonn tunge pilotanlegget i Qatar til Jordan, for å bli en del av det nye og større anlegget.

For å bygge et anlegg på 30 mål, søkte Sahara Forest Project norske myndigheter tidligere i år om 6,3 millioner kroner ekstra.

- Dette var nesten like mye som vi ba om. Nå kan vi bygge på det nivået vi har jobbet for å realisere de siste månedene, altså tre ganger så stort som opprinnelig tenkt, skriver kommunikasjonssjef Magnus Borgen i Sahara Forest Project i en epost til Teknisk Ukeblad.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen offentliggjør bevilgningen på FNs klimatoppmøte i Marrakech mandag.

Forsinket bygging

Anlegget, som ligger i Aqaba, like ved grensen til Israel og Saudi-Arabia, revegeterer ørkenlandskap. Det vil inneholde to saltvannskjølte drivhus hvor det skal dyrkes grønnsaker året rundt. Energien skal komme fra solceller på anlegget. 10.000 liter saltvann skal gjøres om til ferskvann per døgn, skriver Sahara Forest Project på sin nettside.

Ved å produsere mat og biodrivstoff med de naturlig tilgjengelige ressursene i ørkenområder, har prosjektet et potensial til også å lette trykket fra andre områder hvor mat- og biodrivstoffproduksjon konkurrerer med andre ressurser, som i regnskogen, fremhevet Sahara Forest Prosject i sin søknad til norske myndigheter.

Byggingen av anlegget i Jordan har blitt noe forsinket. Det skulle ha åpnet mot slutten av året, men det vil ikke stå ferdig før til våren. Byggingen startet nemlig 27. oktober, og den vil ta seks måneder.

Vil bli kommersiell

Med anlegget i Aqaba tar Sahara Forest Project ifølge Hauge et et viktig skritt mot neste fase i Jordan-planen: Et 20-hektars kommersielt drevet anlegg.

– Dette er et viktig steg fram mot kommersiell drift. Med den anleggsstørrelsen Norges regjering nå er med på å realisere, vil vi begynne å produsere grønnsaker og produkter på et nivå som vil skape stor interesse fra investorer og næringsliv, sier Hauge i en pressemelding.

I tillegg til Norges bidrag med totalt 17 millioner kroner, og USAs bidrag, støttes Jordan-prosjektet av EU-kommisjonen, Grieg-stiftelsen og Yara International. Inkludert investeringer fra Sahara Forest Project AS, er kostnadsrammen for Jordan-prosjektet nå på drøye 30 millioner kroner.

Klimaminister Vidar Helgesen skriver i en pressemelding at senteret vil være et samlingssted for kunnskapsutveksling, læring og demonstrasjon av teknologi.

- Det er ikke gitt at dette lykkes, men hvis det gjør det, får det stor betydning. For oss har det også vært avgjørende at kunnskapen og innsikten som prosjektet genererer gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den. Dette kan bidra til rask spredning av både teknologi og forretningsmodellen, uttaler han.