Over 300 hurtigladesteder drives av en rekke ulike aktører – nå kreves felles betalingssystem

Neste år kommer elbilene som kan kjøre langt. Skal du langtur, må du belage deg på å laste ned forskjellige apper, oppgi kortinformasjon flere ganger, eller eventuelt sende SMS hver gang du skal lade.

Det er ikke like enkelt som å trekke kortet ved bensinpumpa, for en felles betalingsløsning eksisterer ikke i dag.

Det er over 300 hurtigladesteder i Norge. Disse drives av en rekke forskjellige aktører, fra enkeltoperatører via fylkeskommuner til kraftselskaper og ladestasjonsoperatører.

Noen svært få tilbyr mulighet for betaling på stedet ved hjelp av betalingskort, mens mange krever at du laster ned en mobilapp og registrerer et betalingskort for å bruke deres ladere.

Skal du da kjøre noen lengre strekninger, vil du potensielt måtte forholde deg til en rekke forskjellige operatører og deres betalingsløsninger.

Lengre rekkevidde, flere operatører

Noen tenkte eksempler på reiser utført med neste utgave av Volkswagen e-Golf, ifølge elbilkjørerutetjenesten eGoTrip:

Oslo – Bergen via Rv 7 og E16: To operatører; Grønn kontakt og BKK.

To operatører; Grønn kontakt og BKK. Oslo – Trondheim via E6: Tre operatører; Fortum, Grønn Kontakt og Arctic Roads.

Tre operatører; Fortum, Grønn Kontakt og Arctic Roads. Ålesund – Bergen via E39: Tre operatører; Grønn Kontakt, Best og BKK.

En bilferie i en elbil kan altså potensielt kreve at du må forholde deg til en rekke forskjellige løsninger.

Hos mange – men ikke alle – operatører kan man betale direkte for ladingen ved hjelp av SMS. Men har du abonnement gjennom arbeidsgiver, kan det være uaktuelt å betale via telefonregningen.

Ønsker felles betalingssystem

Elbilforeningen ønsker seg et felles betalingssystem som gjør det like enkelt å hurtiglade som å fylle bensin, slik at de som velger elbil får en positiv opplevelse når de hurtiglader.

Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen. Foto: Aksel Jermstad / elbil.no

– Det ønsker vi helt klart. Samtidig ønsker vi flest mulige aktører som tilbyr lading, så det må være et system som er tilgjengelig for alle operatører slik at det blir konkurranse, sier kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Elbilforeningen.

Han mener at en felles betalingsløsning ville fremmet konkurranse i lademarkedet, siden det blir dyrt dersom kommuner, kjøpesentre og andre må investere i hver sine betalingssystemer.

Nøyaktig hva slags system det skulle vært er imidlertid ikke åpenbart.

– Dette har vært diskutert lenge. Mange ønsker kortløsninger, men operatørene sier det er en for dyr løsning med mye påslag i forhold til hva det koster å lade, sier Haugneland.

Mener SMS er for ustabilt

Enova, eller det som het Transnova, satt krav om universell betalingsløsning på alle ladestasjoner som fikk støtte. De fleste ladeoperatører tilbyr derfor SMS-betaling.

– Erfaringsmessig er SMS en mer ustabil løsning. Det som fungerer best i dag er nok ladebrikke. Elbilforeningen tilbyr en felles ladebrikke som kan kobles til flere operatører. Flere har også appløsninger, men vår erfaring er at dette er litt tungvint for brukerne, som må laste ned forskjellige apper for forskjellige operatører, sier Haugneland.

Om en felles betalingsløsning skal på plass, er det i tilfelle myndighetene som må legge til rette for det, og kreve at operatørene kobler seg på dette, mener Haugneland. For operatørene har ingen incentiver for å gjøre det selv.

– Operatørene ønsker å bygge kundeforhold og merkenavn, mener Haugneland.

Han mener et universelt system vil komme på sikt uansett, og at siden Norge har et uvanlig modent elbilmarked, er dette noe myndighetene gjerne kan involvere seg i.

Det er ikke landets nest største ladeoperatør Grønn Kontakt enig i.

Ønsker ikke offentlig betalingssystem

– Et offentlig utviklet spesialsystem for lading har jeg veldig liten tro på, sier daglig leder Ole Henrik Hannisdahl.

Ole Henrik Hannisdahl, daglig leder i Grønn Kontakt. Foto: Kjell Inge Søreide

Han ser ikke at det er noe spesielt med lading som skal kreve at det utvikles et eget system for det. Hannisdahl mener at det allerede er enkelt å betale for seg slik det er i dag.

– Det finnes både faktura, kortbetaling og SMS. Du får betalt for deg uansett om du registrerer deg eller ikke. Nå går det i retning av at det i alle fall en stund fremover kommer til å være to aktører som leverer hurtiglading, oss og Fortum, i tillegg til noen lokale løsninger. Hos de fleste operatørene kan du bare møte opp og sende en SMS. Om laster ned app og legger inn kredittkort kan du betale med det, eller du kan få tilsendt faktura.

Han sier at det også er mulig å bruke elbilforeningens ladebrikke, som kan brukes hos Grønn Kontakt og Fortum. Da får kunden en faktura i ettertid.

– Det er klart, hadde det vært slik at du måtte ha fjorten brikker og åtte apper for å kjøre rundt i Norge, så ser jeg problemet. Men i praksis er du dekket om du er kunde hos oss og Fortum.

Ønsker ikke å utvikle egne betalingssystemer

Han mener at ladeoperatørene ikke skal holde på med utvikling av betalingssystemer.

– Vi ønsker å bruke etablerte betalingsløsninger, som kort og faktura. Å utvikle et eget betalingssystem for ladere er noe vi verken har lyst til eller har tro på at er spesielt kundevennlig.

Hannisdahl forklarer at de håndterer veldig mange transaksjoner med lav verdi, og at å fakturere for hver enkelt transaksjon ville ført til høyere kostnader.

Det er grunnen til at Grønn Kontakt tar mer betalt for SMS-transaksjoner, siden de gjøres opp enkeltvis.

– Vi ønsker å tilby flest mulig betalingsløsninger. E-faktura eller månedlig korttrekk er enkelt. Vi har vurdert løsninger som mCash og Vipps, men vi ser ikke at det nødvendigvis gjør det noe lettere. Vi er åpne for nye løsninger, men å sette seg ned og lage et betalingssystem for hurtiglading er feil måte å gå frem på, sier Hannisdahl.

Kortbetaling blir for komplisert

Han sier det hender at kunder etterspør å kunne trekke bankkort ved laderen, men dette har sine utfordringer.

– Det er ikke helt teknisk rett frem. Bensinpumpene har egne kompliserte betalingsløsninger. Grunnen er at når du drar kortet ditt der, så vet ikke systemet hvor mye du skal betale. Derfor må alt av kodeinformasjon mellomlagres til du er ferdig med å tanke. Det er helt annet brukscase, og løsningen er kjempedyr.

– Det gir mening når hver transaksjon er rundt 700 kroner. Det gir ikke mening når hver transaksjon er 30 kroner. Den kostnaden må i tilfelle overføres til kundene, noe vi ser på som uhensiktsmessig, sier Hannisdahl.

Lite smidig

Han sier at alternativet er en liten kortleser slik man finner på for eksempel vareautomater som selger snacks, som kan ta inntil 20 euro uten å kreve PIN-kode.

Elbilforeningen ønsker seg et felles betalingssystem for elbillading. I dag har de forskjellige operatørene sine egne systemer. Foto: Fortum

– Utfordringen er at vi da må fysisk konfigurere en kortleser til hver lader, som i praksis betyr å borre hull i laderen. Det gjør vi ikke. Vi må også integrere manuell styring mellom kortleseren og laderen. Det er ikke smidig, sier han.

Enkelte laderprodusenter tilbyr egne løsninger, men disse er proprietære, og produsenten håndterer da alle transaksjoner. Det blir veldig dyrt, ifølge Hannisdahl.

– Det er ikke i vår interesse å gjøre det vanskelig for kundene å lade. Vi skulle gjerne hatt en kortautomat på laderen dersom det var økonomisk og praktisk gjennomførbart, men det er det ikke. Da gjør vi det vi tror er best, som er appløsning eller brikke. Om du ikke vil registrere deg sender du bare en SMS når du står ved laderen.

– De som lader mer enn en gang i skuddåret skaffer seg som regel uansett app eller brikke. Det går uansett veldig mye fortere enn å trekke kortet, sier han.

Ønsker ikke felles app

– Hva om det ble utviklet et felles system med én app som kunne brukes til å betale hos alle ladeoperatører?

– Dette dreier seg om volumrabatt, og at vi ønsker at kundene skal bry seg om hvorvidt de lader hos oss eller konkurrentene våre. Vi ønsker å folk til å forstå at jo mer de lader hos oss, jo billigere blir det. Om vi går inn i en tredjepartsapp hvor det ikke spiller noen rolle hvor du lader, blir vi en ren stolpeleverandør hvor kundene ikke har noe forhold til oss. Vi tror det i sum er smartere at vi kan gjennomføre hele transaksjonsløpet, og dermed tilby kundene bedre tjenester. Alternativet er å bare bygge ladere, og la noen andre selge tjenester på disse gjennom sine systemer.

– Vi kan gjerne tilby alt mulig, men poenget er at det stort sett ender opp med at noen flere skal ha penger oppå det vi tilbyr i dag, og det blir ikke noe billigere for kunden, sier Hannisdahl.