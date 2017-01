Oppdrettselskaper, fiskebåtverft og oljeservice stiller stadig flere spørsmål om hydrogen

Hydrogenselskapet NEL får stadig flere spørsmål om bruk av hydrogen til sjøs. De ser store markedsmuligheter på lang sikt.

Spørsmålene kommer fra verft, oppdrettere og oljeservice.

Nå skal de samarbeide med Ålesund-baserte Hexagon Composites og brenselscelleprodusenten PowerCell Sweden om å gi bedre svar. Samarbeidet ble meldt til Oslo børs torsdag.

– Grunnen til at vi har inngått dette samarbeidet er at vi vår hver av oss ganske mange henvendelser som går utover det vi selv driver med, forteller NEL-sjef Jon André Løkke til Teknisk Ukeblad.

– Vi kan svare godt på det som går på produksjon av hydrogen og fylling, men er litt mindre kompetente til å svare på transport, lagring, brenselcelleløsninger, fortsetter Løkke.

Spørsmålene de får, går gjerne på tvers av alle disse områdene.

– Innenfor nye områder som maritime applikasjoner, så er det ofte mye nybrottsarbeid. Da må vi ha en organisasjon som kan matche det, sier Løkke.

Hydrogenskip

– Et eksempel er Fiskestrands hybridskip-prosjekt, hvor man rett og slett skal utvikle en helt ny løsning for fremdrift av skip basert på hydrogen, sier Løkke.



Han viser prosjektet ved Fiskerstrand Verft for å utvikle en ferge med brenselcelle drevet av hydrogen innen utgangen av 2020, der blant annet NEL er partner. Der ser de blant annet på hvordan skipet skal fylles med drivstoff.



– Skal man koble en slange til skipet og pumpe full en tank, eller skal man forhåndsfylle tankmoduler, som man heiser om bord og kobler til, spør NEL-sjefen.

Nødstrøm på oljeplattform

De får også en rekke spørsmål fra oppdrettsbransjen, fiskebåtverft og oljeservice.



– Det kan være henvendelser som vi får fra selskaper innen oppdrett, som både trenger oksygen til produksjon av yngel og hydrogen til fremdrift og nødstrøm. Det kan være ambisjoner noen har innen produksjon av fiskebåter, hvor vi også har fått henvendelser, forteller han.



– Det kan være energilagringsløsninger på oljeplattformer, for eksempel nødstrømløsninger. Veldig mange applikasjoner innen olje og maritim virksomhet innebærer mye mer enn en elektrolysør og en fyllestasjon. Ofte trengs elementer av lagring, transport og brenselsceller, sier NEL-sjefen.

Ser marked

– Dere ser åpenbare markedsmuligheter her?

– Ja, det gjør vi, sier Løkke.



– Innenfor mange av disse områdene, så er vi tidlig ute. Det er helt sikkert, men vi ønsker å gjøre det lettere for sluttbrukerne, slik at de slipper å sette seg inn i alt mulig. At de kan komme til ett kompetansemiljø og diskutere konkrete løsninger, sier han.



Han forteller at de tre selskapene har hatt god kontakt i lengre tid, og at et samarbeid har blitt mer og mer aktuelt.



– Hver og en av oss får stadig flere spørsmål, som innbefatter mer enn det vi selv mestrer. Da er det om å gjøre å kunne samle henvendelsene og kunne bearbeide de på en ordentlig måte. Det er noe vi har sett en økende interesse for i markedene, sier han.

Ekstremt trykk

Hexagon Composites har gått tungt inn mot personbilindustrien, med blant annet drivstofftanker for hydrogenbiler.

- Når det gjelder det maritime segmentet og bedre utnyttelse av fornybar energi, så tror vi at vi kan oppnå mer gjennom et samarbeid, forteller Hexagon-sjef Jon Erik Engeset til Teknisk Ukeblad.

De skal bidra med tankteknologi og systemløsninger rundt lagring og transport av hydrogen i samarbeidet.

- Til for eksempel en ferge, så vil det være behov for å transportere hydrogenet til en fyllestasjon. På fyllepunktet og om bord på fergen, så vil det være behov for å lagre hydrogenet. På disse feltene er det vår teknologi kommer til sin rett, forteller han.

Det er snakk om lagring av hydrogen under ekstremt trykk. Under transport, vil hydrogenet lagret under 350 - 700 bars trykk og på fyllepunktet, vil hydrogenet lagres under 950 bars trykk.