Oljebransjen tilbys egen versjon av redningshelikopteret

SOLA: Fem måneder etter Turøy-ulykken står de nyeste Super Puma-helikoptrene fortsatt på bakken. Og det finnes ingen helikoptre som på kort sikt kan steppe inn for H225.

I Statoils egen granskningsrapport etter ulykken, som ble offentliggjort fredag, henvises det til selskapets strategi om å ha minst to helikoptertyper i bruk, primært for å være robust i tilfelle en helikoptertype må tas ut av drift.

I dag benytter Statoil kun Sikorsky S-92A til personelltransport.

– Granskingsgruppen er av den oppfatning at bruk av kun én helikoptertype kan øke den operasjonelle risikoen knyttet til personelltransport, men ikke sikkerhetsrisikoen. Statoil har satt i gang et prosjekt for å se på alternative transportløsninger, heter det i rapporten.

Ett av alternativene, er faktisk en sivil versjon av AW101 - helikoptertypen som er i ferd å overta som redningshelikopter etter Sea King i 330-skvadronen.

Langdistanseflygninger

En sivil AW101 ville potensielt løse minst to utfordringer: Ï tillegg til altså å tjene som alternativ til S-92, vil de digre, tremotorshelikoptrene med sin enorme rekkevidde lett nå de nye leteområdene lengst ut i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde.

Den første brønnen som skal bores i august 2017 ligger 240 nautiske mil fra land.

Men det skal også letes hele 260 nautiske ut. På en slik avstand er det maksimalt mulig å frakte 7-9 passasjerer i et spesialtilpasset S-92, som til vanlig har kapasitet til 19 bak i passasjerkabinen.

Rekkevidden på AW101 oppgis av fabrikken til maksimalt 735 nautiske mil. Målinger som anskaffelsesprosjektet Nawsarh har gjort, er at helikopteret kan fly 315 nautiske mil, plukke opp to fra sjøen og returnere til samme sted.

For dem som kjenner bedre til kontinentet enn kontinentalsokkelen, er det kanskje et bedre eksempel å si at maskinen kan fly fra 330-skvadronens base på Rygge ned til Hamburg, plukke opp noen fra Außenalster og deretter returnere hjem. Dette er 350 nautiske mil hver vei, men skal ifølge prosjektledelsen gå.

Krever bestilling på ti

Spesialrådgiver Erik Hamremoen i Statoil opplyste på Solakonferansen at de har vært i dialog med AW101-produsenten. Ifølge ham krever Leonardo Helicopters bestilling på minst ti helikoptre for å sertifisere maskinen sivilt. Men det skal Statoil ikke ha planer om nå.

AW101-helikoptrene den norske stat har bestilt minst 16 eksemplarer av, er militært sertifiserte.

Høsten 2013 opplyste produsenten til Teknisk Ukeblad at de jobbet med en ny sivil sertifisert versjon.

– AW101-510 er allerede i dag i drift hos en japansk sivil operatør, Tokyo Metropolitan Police. Vi er nå i samtaler med Easa om å oppdatere denne typesertifiseringen til den siste AW101-600 som blant annet inkluderer endringer på skrog, nye GE CT7-8E-motorer, ny avionikk og skjermløsning i cockpit, opplyste selskapet da.

Men tre år senere lar den sivile versjonen vente på seg. Teknisk Ukeblad har spurt selskapet om hvor prosessen står, uten å få svar.

Det som trekker ned er anskaffelsesprisen, driftskostnad og størrelsen/vekten som er større enn de fleste helidekk offshore i utgangspunktet er konstruert for. Maksimal avgangsvekt på 16 tonn er fire-fem tonn mer enn S-92 og H225.

AW189/Bell 525/H175

Det finnes ingen helikoptre i dag som kan steppe inn og erstatte Super Puma. I stedet for større maskiner, er det kanskje mer realistisk at en nyinnført helikoptertype vil tilhøre klassen rett under H225 og S-92:

Såkalte supermedium-helikoptre med 8-9 tonn maksimal avgangsvekt og 16 seter som standard i stedet for 19.

Leonardo Helicopters har en het kandidat her også, AW189, og selskapet valgte å bruke ressurser på å fly en maskin helt fra Italia til Norge i forbindelse med Solakonferansen.

Ifølge testflyger og ingeniør Nigel Talbot i Leonardo begynner helikopteret å modnes. Det er nå 25 eksemplarer i drift som til sammen har akkumulert 16000 flytimer. «Flightleader» har 2600 timer på to år. Typen brukes som søk- og redningshelikopter i Storbritannia sammen med S-92.

To konkurrenter i samme klasse er Bell 525 Relentless og Airbus Helicopters H175.

Larry J. Thimmesch, sjef for 525-programmet, bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at de den senere tiden har merket en økt interesse for det nye helikopteret som er designet fra blanke ark.

Senere i høst skal han motta en større norsk delegasjon for å vise fram maskinen som er konstruert for å møte en rekke av offshorebransjens krav.

I dag er det altså Sikorsky-maskiner som alene gjør helikopterjobben på norsk sokkel, både til personaltransport og sar-oppdrag, sammen med noen eldre AS332L/L1-helikoptre.

I mai passerte den globale S-92-flåten passerte én million flytimer, og det var et norskregistrert helikopter som sto for milepælen.

Det er kanskje ikke så rart, ettersom norskregistrerte helikoptre ifølge Sikorsky står for 40 prosent av de akkumulerte timene.

Den første oljen

Å skulle ha militære og sivile AW101 i samspill ville tilsvart den norske oljealderens første fase da militære og sivile Sea King-helikoptre opererte sammen.

Dessuten opererte Helikopter Service redningstjenesten med Sikorsky S-61 Sea King i perioden 1970-1973 i påvente av at Forsvaret skulle overta tjenesten med sin 330-skvadron og nye Sea King-helikoptre bygget på lisens hos Westland.

Selskapet, som i dag heter CHC Helikopter Service, hadde en liten markering i sin hangar i forbindelse med Solakonferansen i forbindelse med at de har operert i 50 år på norsk sokkel.

19. juli 1966 gjennomførte deres S-61 LN-ORE det første «crewchange». Dessuten var det et av deres helikoptre som fløy den første oljen inn til land lille julaften 1969.

