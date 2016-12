– Alle er enige om at det var for mye fett i oljebransjen. Tar man musklene kan fettet fort komme tilbake

t ekstremt forbedringsarbeid gjennom oljebransjens tunge nedtur de siste årene, har fått oppsiktsvekkende resultater:

Prosjekter som ikke ble ansett som lønnsomme på 115 dollar fatet, blir likevel jobbet videre med når prisen er mer enn halvert.

Blant annet har Statoil kuttet 50 milliarder kroner på Castberg-prosjektet sitt.

Spørsmålet mange har stilt seg er: Hva drev oljebransjen på med frem mot 2014? Og vil de klare å holde kostnadene under kontroll ved nye oppturer?

– Jeg skjønner godt hvorfor spørsmålet blir stilt, sa olje- og energiminister Tord Lien da Teknisk Ukeblad spurte ham om temaet på OG21-konferansen nylig.

– Det var for mye fett

– Vi har sett tidligere at når det kommer sterke oppturer, så skifter fokuset veldig lett. Jeg er ikke gammel nok til å huske alle gangene det har skjedd, men jeg er jo historiker, så jeg har lest om da, sa Lien.

Han er helt klar på at det er en fare for at bransjen igjen kan miste kontroll på kostnadene.

– Samtidig håper jeg at den hestekuren vi går igjennom nå, gjør at industriens kollektive minne, og at alle uvanene vi la oss til frem mot 2014, er så sterk at det ikke skjer igjen, sier han.

Lien sier også at han er noe bekymret for hvor mye industrien har kuttet.

– Alle er enige om at det var for mye fett, og at det måtte kuttes. Men kostnadsreduksjonene vi har sett – ikke forbedringene, men reduksjonene – viser at man kutter helt inn til beinet og at man tar musklene også. Da øker faren for at det kan skje igjen, ifølge oljeministeren.

Skraping av rigger

Oljeanalytiker i Carnegie, Kjetil Bakken, sier til Teknisk Ukeblad at kostnadene nødvendigvis vil gå opp noe, når oljeprisen går opp, rett og slett fordi det er fler komponenter.

– Priser på innsatsfaktorer følger gjerne oljeprisen. Når den er høy vil alle oljeselskapene kappes om å få tak i utstyr og personer som trengs for å produsere mer olje. Da byr de opp prisene, sier Bakken.

– Nå er vi i den motsatte enden. Nå skal de ikke ha noe. Da fallbyr leverandørene, slik at prisene faller. Den komponenten av kostnadene kommer opp igjen, gitt at oljeprisen også stiger.

– Hva skjer om prisen holder seg der den er i dag?

– Da vil det fortsatt være overkapasitet i leverandørkjeden, og du vil få videre nedbygging av kapasitet: Skraping av rigger, oppsigelser av mennesker og slikt.

– Har fått opp dampen

– Kutter man muskler også, slik du ser det?

– Bekymringen er nettopp det, og det får vi ikke vite riktig ennå. For eksempel hva som har vært de kloke kuttene og hva som har vært de overdrevnde kuttene, ifølge analytikeren.

Dette er Oljedirektoratets oversikt over kostnadene i industrien, med klare topper i 2013 og 2014. Foto: Skjermdump/Oljedirektoratet

Men selv om enkelte av priskomponentene vil gå opp igjen ved en opptur, mener Bakken at industrien vil ta med seg kostnadsbesparende metoder inn i fremtiden.

– Ett område man har funnet ut at man har stått stille i mange år, er på boreeffektivitet. Statoil og Aker BP har fått opp dampen voldsomt her. Det har vært en kraftig forbedring, og dette vil nok tas med videre, sier han.

Bakken spår at aktiviteten på norsk sokkel vil ta seg opp. Men han tror ikke det blir før i 2018.

– Det tar nok et års tid før vi ser et vesentlig høyere nivå enn nå. Aktivitetsnivået vil fortsatt være lavt i 2017. Først i 2018 ser vi en oppgang der, men da vil det komme også, sier han.

Årsaken er enkelt sagt tre store prosjekter:

– Både Castberg, Snorre 2040 og Njord Redevelopment vil begynne å generere en del aktivitet i 2018, sier han.

– Må forvente kostnadsvekst

Professor Petter Osmundsen ved institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging på Universitetet i Stavanger, peker i likhet med Bakken på at deler av kostnadene beveger seg i takt med oljeprisen.

– Kostnader styres i store trekk av markedet. Er det press, går prisene opp, sier han.

Han forklarer at en del markedssegmenter, som rigg og forsyningsskip har nå så mye ledig kapasitet at det tar tid før kostnadspresset oppstår.

– For andre deler, som vedlikehold og modifikasjon, er kapasiteten bygget så kraftig ned at man må forvente kostnadsvekst når aktiviteten tar seg opp igjen. Uansett hvordan man ser på det er dagens marked svært gunstig for de som har kapital til å starte ny aktivitet, sier han.

– Må stå ved forbedringene

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass sier at olje- og gassnæringen gjennom historien har vist at man kan finne mer effektive måter å drive prosesser på, enten oljeprisen er høy eller lav.

– Det blir viktig at de løsningene og ordningene som nå er innført for å effektivisere driften er robuste, og at man står fast ved de forbedringene som er gjort, sier informasjonssjef Maiken Ree til Teknisk Ukeblad.

Hun understreker at det først og fremst er det enkelte selskap som må gjøre jobben og finne metoder for å holde kostnadene nede.

– Teknologi, samspill mellom operatør og leverandør og effektivisering er under kontinuerlig utvikling i norsk olje- og gassindustri. Dette er ikke statiske faktorer, og det er viktig at utviklingen hele tiden fortsetter, sier hun.

– Et nøkkelord for å holde kostnadene nede er standardisering. Norsk olje og gass har ledet et større arbeid med å gjennomgå Norsok- standardene, sammen med de øvrige Norsok-eierne, Norsk Industri og Norges Rederiforbund. Dette arbeidet ferdigstilles tidlig 2017, ifølge Ree.