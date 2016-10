Norsk gründer hevder å redusere drivstoff-bruken med 20 prosent. Oppskrift? Vann og strøm

Litt vann, litt strøm, en slange til luftinntaket på motoren din, og vips så reduseres drivstofforbruket i bilen med så mye som 20 prosent.

Med redusert drivstofforbruk følger også en praktisk talt eliminering av karbonmonoksidutslipp, reduksjon av CO2- og NOx-utslipp, og mer kraft fra motoren.

Dette er påstandene til Empire Hydrogen, grunnlagt i Canada av norske Sven Tjelta i 2009.

Selskapet ønsker nå å etablere seg i Europa, og ønsker seg på sikt en fot innenfor hos motorprodusentene.

Grunnteknologien, og den effekten knallgass kan ha på forbrenningsprosesser, er det Inge A. Myhrvold, daglig leder for Empire Hydrogen i Norge beskriver som «en bredt akseptert vitenskap».

Knallgass i luftinntaket

Empire Hydrogen hevder at systemet deres ved hjelp av elektrolyse av vann kan gi en dramatisk økning i motoreffekt. Foto: Empire Hydrogen

Luftinntaket i bilen tilføres knallgass, 2H 2 +O 2 , som produseres ved hjelp av elektrolyse av vann tilsatt kaliumhydroksid, med spenning fra bilens batteri. Ingen gass lagres, da alt produseres når motoren går.

Tanken er da at denne gassen suges inn i sylindrene, og forbrennes sammen med bensin eller diesel.

Det gir angivelig en mer effektiv forbrenning av drivstoffet, men gassen er i seg selv ikke drivstoff, men en katalysator, ifølge Empire Hydrogen.

Dette fører ifølge de som selger slik teknologi til lavere drivstofforbruk, og mer effektiv forbrenning som gir mindre utslipp.

Virkningsgrad

I knallgassen er det hydrogenet som reagerer. Om elektrolysen har en virkningsgrad på 100 prosent, som er urealistisk, kan det produseres 111 gram hydrogen av en liter vann.

111 gram hydrogen har et energiinnhold på 3,69 kilowattimer. For å produsere denne energien må det forbrukes 4,4 kilowattimer elektrisitet. Altså sitter man igjen med 16 prosent mindre energi enn man tilførte.

Denne energien må komme fra dynamoen eller generatoren, som igjen vil ta energi fra motoren.

Vi ba Empire Hydrogen om regnestykket som viser at dette går opp.

«For å generere og øke drivstoffeffektiviteten lager vi hydrogen- og oksygengass ved elektrolyse som bare krever 3/4 ekstra hestekrefter fra motoren. De ekstra 3/4 hestekreftene som kreves vil lage katalysatorgassen som blandes med om bord-drivstoff (diesel eller bensin), som vil øke effektiviteten til om bord-drivstoffet med 10-30 prosent, og gir motoren mye mer dreiemoment, effekt og mye mindre utslipp. De ekstra 3/4 hestekreftene vil holde de 20 til 40 amperene som kreves fra batterier for å drive Empire Hydrogen Fuel Enhancement System.», svarer selskapets kanadiske avdeling i en e-post.

Inge Myhrvold, daglig leder i Empire Hydrogen i Norge. Foto: Privat

Myhrvold legger til at det produseres 1,5 liter hydrogen i minuttet ved 20 ampere når systemet er tilpasset små lastebiler, og 3,5 liter i minuttet ved 40 ampere når systemet er tilpasset større lastebiler tilsvarende 16 liters motorer.

Mange har prøvd seg tidligere

Grunntanken til Empire Hydrogen er i prinsippet ikke ny, og mange har solgt slike systemer før.

Mange har også blitt beskyldt for å være svindlere, som Dennis Lee. Han solgte et slikt system kalt HAFC han hevdet kunne gi et drivstofforbruk på 0,28 liter på mila.

I 2009 ble påstandene ettergått av NBCs Dateline, som testet en bil utstyrt med systemet.

Det viste seg at det ikke var noen målbar forskjell på drivstofforbruket med og uten enheten.

Mener å ha funnet løsningen

Nordmannen Sven Tjelta står bak Empire Hydrogen. Selskapet har nå etablert norsk avdeling. Foto: Empire Hydrogen

Teknologien til Empire Hydrogen ser ut til å være den samme som tidligere har vært forsøkt solgt. Så da er spørsmålet åpenbart om det er forskjeller.

På spørsmål om hva som skiller deres system fra lignende systemer, svarer Tjelta at Empire Hydrogens system kan se lignende ut, men at det fungerer på en annen måte, og har høyere ytelse enn andre systemer de har testet.

– Utviklere av slik teknologi har fått et dårlig rykte de siste hundre årene. Personer og selskaper som har gått inn i dette feltet har gitt latterlige løfter, og garantert at biler og lastebiler kan kjøre på denne såkalte HHO-gassen, eller at folk kunne få drivstoffbesparelse på over 75 prosent, sier Sven Tjelta, som påpeker at dette er vas.

Empire Hydrogen har ifølge Tjelta brukt mange måneder på å undersøke teknologien, og kommet frem til at det i hovedsak er kvaliteten på gassen som produseres som er problemet.

De har derfor utviklet og patentert en gasstørker og en metode for å forhindre blowback av gassen.

Redusert drivstofforbruk

Systemet installeres i dag på lastebiler i Canada. Foto: Empire Hydrogen

Alt i alt gir dette ifølge dem en bedre forbrenning av drivstoffet, og reduserer dannelsen av karbonmonoksid. Redusert drivstofforbruk gir igjen lavere karbondioksid- og hydrokarbonutslipp.

– Vi produserer en mye bedre akseleratorgass med vårt system, siden gassen er tørket før den entrer forbrenningsmotoren, og fordi den patenterte blowbackenheten ikke vil hindre operasjonen til Empire-systemet, sier Tjelta.

Han hevder at de reduserte utslippet fra en Volkswagen TDI-motor med 56 prosent uten noe som helst problem.

Dokumenterer reduksjon i forbruk

Vi har fått oversendt to dokumenter som beskriver tester utført av tredjeparter. Den ene er fritt tilgjengelig på Empire Hydrogens nettsider, og viser til tester utført på fem ulike biler.

Disse hadde i snitt en reduksjon i drivstofforbruk på mellom 16 og 24 prosent. En vesentlig forbedring, med andre ord. Testene ble utført på vei.

Det andre dokumentet er konfidensielt, men det beskriver en reduksjon i drivstofforbruk på 13 prosent for én spesifikk dieselmotor. Testene ble utført med dynamometer.

Den første testen er utført av Best Environmental Technologies, et kanadisk selskap som ser ut til å selge gjødsel og andre jordsmonnprodukter. Den andre testen er utført av konsulentselskapet Artana Solutions.

Myhrvold mener at effekten av systemet er godt dokumentert, og viser også til at Empire Hydrogen har kunder som bekrefter effekten.

Skeptisk

Sivilingeniør Knut Skårdalsmo i Skaardalsmo Fuel Consulting. Foto: ORV

Vi har bedt sivilingeniør og konsulent i motor og drivstoffteknologi, Knut Skårdalsmo i Skaardalsmo Fuel Consulting, om å vurdere den åpent tilgjengelige rapporten fra Empire Hydrogen.

Hans vurdering av rapporten er at det er altfor mange usikkerhetsmomenter i testmetoden til at han kan trekke en konklusjon.

Testen ble utført på vei, og Skårdalsmo mener at slik kjøreruten er beskrevet, er det svært mange variabler som ikke er kontrollert og dokumenter, eller som ikke kan dokumenteres eller kontrolleres.

– Kort og brutal konklusjon: Dette blir altfor tynt for min del, sier Skårdalsmo.

Han vil imidlertid ikke avvise at Empire Hydrogens teknologi kan fungere.

– Man skal ikke være forutinntatt. Plutselig en dag står det noen på døra som har funnet på noe lurt, sier han.

For godt til å være sant?

– Men om noe virker for godt til å være sant, så er det ofte det. Bilprodusenter legger ned store ressurser for å få drivstofforbruket ned en til to prosent. Volkswagen kunne kjøpt denne bedriften for en milliard kroner og spart seg for flere milliarder kroner, sier Skårdalsmo.

Skårdalsmo sier at hydrogen er et bra drivstoff, men stiller seg spørrende til om dette systemet produserer nok hydrogen til å kunne ha en innvirkning.

– At de påstår at NOx-utslippene skal gå ned får jeg ikke helt til å stemme. Makstemperaturen under forbrenningen går normalt opp og forbrenningstiden ned med hydrogentilsetning og dette vil gi større NOx-utslipp.

Han sier at han ikke vil drepe potensielt gode idéer ved å si at han ikke tror noe på dette, men at seriøse tester av motorer i et testlaboratorium må gjennomføres og publiseres før han kan gå god for det.

Skal gjennomføre svenske laboratorietester

Knallgass gir angivelig en økning i motoreffekt, og mindre utslipp av CO2 og andre gasser og partikler. Foto: Empire Hydrogen

Dette skal Empire Hydrogen få på plass. I tillegg til de to uavhengige testene som allerede er gjennomført i Canada, legges det nå til rette for at systemet deres også skal testes hos AVL Motortestcenter i Sverige.

Myhrvold forteller at denne aktøren er valgt etter anbefaling fra Sintef. Her ønsker de å få gjennomført en test med en Euro6-lastebil.

De ønsker å demonstrere den drivstoffbesparende effekten, og forsikre aktørene om at produktet ikke har en uheldig eller negativ effekt på utslippsmiksen.

Empire Hydrogen jobber nå med å hente egenkapital i Canada og Norge for å effektivt kunne møte den eksisterende etterspørselen i markedet.

De jobber med å få på plass et distribusjonsapparat gjennom verkstedkjeder i Norge, tilsvarende det som nå bygges opp løpende i Canada.

Vil inn i lastebiler

Markedet de ser for seg er hovedsaklig store lastebiler, men allerede er enhetene deres også installert på både båter og store dieselaggregater. Inntil videre selges det som et ettermarkedsprodukt.

Myhrvold sier at de på sikt ønsker å produsere systemet sitt i Norge, men at det første omgang vil produseres i Canada.

Selskapet ser for seg at det norske markedet kan bli en inngangsport til resten av Europa.