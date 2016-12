– Det føles litt uvirkelig, sier en oppglødd Magnus Ognedal til Teknisk Ukeblad.

TU-leserne har kåret Ognedals bolig på Tasta i Stavanger til Norges smarteste hjem. Vinneren ble offentliggjort på TU-konferansen Smarte hjem og bygg 2016 torsdag ettermiddag. Les mer om kåringen i faktaboksen til høyre.

– Vi merker egentlig ikke at vi bor i Norges smarteste hjem. Jeg tenker ikke lenger over at det er automatisert, for alt går bare automatisk. Det er vel også det man ønsker seg – at teknologien ikke er til irritasjon, men til hjelp, sier Ognedal.

– Jeg var på besøk hos svogeren min her om dagen. Der husker jeg at jeg tenkte over at man faktisk måtte skru på lyset selv, sier automasjonsentusiasten.

Stavanger-mannen fikk hele 46 prosent av stemmene i avstemningen TU avholdt forrige uke.

– Jeg tenkte kanskje at vi hadde en fair sjans til å vinne. Huset har blitt såpass avansert. Når man tenker på smarthus, ser man gjerne for seg et nytt, hvitt hus med detaljer av børstet stål. Det har ikke vi. På en annen side har vi fått noe ganske så smart ut av en vanlig enebolig fra 1967, fortsetter Ognedal.

17 kameraer og et helautomatisk hjem

Familien Ognedal flyttet til deres nåværende bolig i 2012. Da hadde Ognedal allerede forsøkt å automatisere deres forrige bolig, med varierende hell.

– Det begynte fordi jeg er en ganske distré person. Jeg trengte en måte å sjekke at jeg hadde husket å skru av kaffetrakteren og låse ytterdøren. Det var der galskapen begynte. Jeg installerte noen kameraer og sensorer, så ballet det på seg. Nå sitter jeg med 17 kameraer og et helautomatisk hjem, fortalte Ognedal til TU i fjor.

Siden har sivilingeniøren fortsatt å oppdatere og forbedre smarthuset. Blant annet har han byttet ut ringeklokken med en porttelefon.

– Nå kan vi bruke de interne telefonene i huset til å snakke med den som ringer på, sier Ognedal.

I tillegg har Ognedal fått et smart varmeteppe og en sous vide-maskin med oppkobling mot internett.

Magnus Ognedal har installert blått lys i doskålen. Foto: Eirik Helland Urke

Endelig smart kaffemaskin

Kaffemaskinen var et sårt punkt da TU besøkte Ognedal i fjor. Den var nemlig ikke automatisert.

Siden den gang har Ognedal kjøpt seg ny kaffemaskin med mulighet for automatisering. Nå jobber han sammen med Gaute Espeland, som også var nominert i smarthuskåringen, for å programmere en plugin som gjør at kaffemaskinen snakker med smarthussystemet Espeland og Ognedal bruker. Ognedal prøver allerede ut en tidlig versjon av pluginen.

– Automatisert kaffemaskin faller vel under kategorien «fordi jeg kan». Det hender likevel at jeg bruker den, for eksempel når jeg står tidlig opp med ungene i helgene, sier han.

Ognedal er opptatt av å dele sine erfaringer og kunnskaper. Derfor har han det siste året startet diskusjonsforumet hjemmeautomasjon.no sammen Espeland og Andreas Paulsen.

Vinner: Magnus Ognedal fikk utdelt prisen på TU-konferansen Smarte hjem og bygg 2016. Foto: Eirik Helland Urke

– Jeg tror det er flere som kan ha glede av hjemmeautomasjon. Problemet er at systemene ikke er videre intuitive. Etter TU-artikkelen i fjor, var det mange som spurte hvordan jeg fikk til de ulike tingene. Istedenfor å svare en og en, kan jeg nå henvise dem til automasjonsforumet, sier han.

Solcelleanlegg med backup: Her har de løst et 25 år gammelt problem med solcellepaneler

Fortsatt uventede hendelser

Selv om ting for det meste fungerer hos Ognedal i dag, forekommer det fortsatt uventede hendelser.

– Tidligere i høst var det en morgen lyset i gangen ikke var på, selv om vårt yngste barn hadde sparket av seg dyna. Lyset på badet slo seg heller ikke på da vi gikk inn. Problemet var at Windows hadde startet på nytt på grunn av en oppdatering. Windows tvang igjennom en omstart, selv om vi ikke hadde bedt den om det, forteller Ognedal.

Flere smarthusentusiaster har erfart at mange systemer ikke snakker sammen. Det finnes nemlig ikke én standard alle bruker.

– Man snakker om tingenes internett. Jeg misliker at man ikke legger opp slik at alle disse forskjellige tingene kan integreres på en smart måte, sier han.

– Jeg installerte noen kameraer og sensorer, så ballet det på på seg, forteller Magnus Ognedal. Nå har TUs lesere kåret Ognedals hjem til Norges smarteste. Foto: Eirik Helland Urke

Ønsker seg en mer standardisert verden

Ognedal tror det fortsatt vil være slik en god stund fremover.

– Jeg tror vi enda skal gjennom noen år hvor de store leverandørene prøver seg på å lage låste systemer. Se for eksempel på Samsung, som sier at man kan styre vaskemaskinen. Men man må gjøre det via deres system. Vi skal forbi det stadiet, men jeg er redd det kan ta litt tid, sier Ognedal.

– Jeg håper verden blir mer standardisert. Når man kjøper en bolig, bør det være mulig å bruke det smartutstyret som allerede er der, med det du har med deg, supplerer han.

– Noen samler på frimerker, andre driver med hjemmeautomasjon

Han er likevel optimistisk på vegne av andre som ønsker å starte med automasjon.

– Du kan komme langt med veldig lite. Nå har vi kommet dit at det stort sett finnes startpakker av alle forskjellige interessenivåer og prisnivåer. Gjennomgangsmelodien er at jo mer du gjør selv, jo billigere blir det, sier han.

Ognedal innrømmer at han har brukt mye tid og penger på å automatisere hjemmet. Han angrer likevel ikke på det.

– Det er de som har sagt at jeg hører hjemme på en institusjon. Slike kommentarer må man bare le av. Noen samler på frimerker, andre driver med hjemmeautomasjon, sier Ognedal.