Det siste året har vi reist rundt i Norge på søken etter smarte, avanserte, intelligente, praktiske og fremtidsrettede boliger. Ideen er hentet fra det svenske nettstedet NyTeknik, hvor Erik Johanssons hjem i fjor ble kåret til Sveriges smarteste.

Nå vil TU kåre Norges smarteste hjem. Vi har kommet frem til syv kandidater

Avstemningen pågår frem til lørdag 26. november klokken 23.59. Vinneren blir så offentliggjort på TUs konferanse Smarte hjem og bygg 2016 1. desember.

Et avkoblet hjem og en automasjonsentusiast

Første kandidat vi omtalte var ekteparet Seierstads bolig i Vestvågøy i Lofoten. Huset er trolig Norges første moderne bolighus som er koblet fra både strømnettet og offentlig vann- og avløpsnett. Her finnes blant annet solcellepanel, vindmølle, to truckbatterier og en brønn. Huset er designet av ekteparet selv i samarbeid med arkitektfirmaet Helt Grønn og Asplan Viak.

– Da vi begynte å prosjektere, hadde ikke Lofotkraft noen ordning for kunder som ønsker å selge strøm. Dermed bestemte vi oss for å gå offgrid med batteri, fortalte Seierstad til Teknisk Ukeblad i november i fjor.

Magnus Ognedal har installert blått lys i doskålen. Foto: Foto: Eirik Helland Urke

Vi besøkte også Magnus Ognedal i Stavanger. I begynnelsen ønsket han bare en løsning for å skru av kaffetrakteren og låse ytterdøren automatisk. Nå har han et helautomatisk hjem. Du kan se en VR-video av hjemmet ved å klikke deg inn på saken.

Ognedal har blant annet 17 kameraer, automatisert lys og temperaturstyring, robotgressklipper -støvsuger og -gulvvasker, utallige sensorer og magnetfølere, samt automatisk vanningsanlegg. Ildsjelen Ognedal deler sine kunnskaper og erfaringer i diskusjonsforumet Hjemmeautomasjon, som han selv har vært med på å starte.

– Jeg kan styre alt via touchskjermer rundt om i huset, eller via mobilen. Men det har jeg sjelden behov for. Jeg har lagt opp til at alle funksjoner skjer av seg selv, sa Ognedal til TU da vi besøkte ham i Stavanger.

Full kontroll og usynlige, smarte løsninger

Lillestrøm-mannen Gaute Espeland er en annen av opphavsmennene bak det nevnte automasjonsforumet. IT-sjefens automatiserte hus i Lillestrøm gir ham full kontroll over innetemperaturer, dører og uteområde – også når han befinner seg mange hundre kilometer unna hjemmet.

Gaute Espeland kan sette på kaffetrakteren, åpne soveromsvinduet og styre alle husets funksjoner fra Ipaden over senga. Foto: Eirik Helland Urke

– Noen skjønner ikke helt greia med å ha kontroll over huset i Norge når vi er i Danmark, og sier jeg uansett ikke får avverget noe dersom noe skulle skje. For meg er hele poenget å ikke få den beskjeden. Da er jo alt i skjønneste orden. Det gir meg en god følelse, sa Espeland da vi besøkte han i Lillestrøm.

I Flekkefjord nyter Ruben og Charlotte Haneberg godt av solfangere, gråvannsgjenvinning, smarte sensorer og brannvarslere. De har valgt å la mest mulig av smartutstyret gå i ett med huset, slik at det ikke er synlig for et utrent øye.

– Alt av programmer og knapper kan endres med et tastetrykk, noe som gjør det enkelt å endre funksjoner når vi ser behovet. Vi får en ny idé, og etter fem minutter på datamaskinen så er ideen innført, sa Ruben Haneberg under vårt besøk.

Plusshus og passivhus

I Larvik møtte vi småbarnsfamilien Lundell Mikkelsen, som skulle bygge passivhus, men endte opp med et plusshus med omfattende smarthusløsninger. Huset har blant annet automatisk styring av temperaturen, lysene, innbruddalarmen og garasjeporten og ytterdørene. TV-en stiger også opp av skjenken når det er ønskelig.

– Jeg har gjort alt elektrikerarbeidet selv. Dersom jeg skulle betalt for alle timene, hadde el-installasjonen raskt kommet opp i en halv million kroner, sa Geir Mikkelsen under Larvik-besøket i desember i fjor.

På badet til Jostein Marken-Mjølnerød gjenvinnes varmen i dusjvannet. Foto: Eirik Helland Urke

Familien Marken-Mjølnerød i Halden presser energiforbruket til et minimum med blant annet solceller og solfangere på taket, gråvannsgjenvinning i dusj og peis-oppvarming av husets vannbårne system. Elektroingeniør Jostein Marken-Mjølnerød har selv gjort mye av arbeidet i passivhuset.

– Akkurat nå bruker vi bare peisen til å fyre opp hele boligen. Vi trenger ikke mer enn det. Det gikk fint da det var 20 minusgrader også, sa Jostein Marken-Mjølnerød da vi besøkte familien i februar.

Et hus uten ventilasjonsanlegg

Siste kandidat ut var familien Korsvoll og Bøe, som bygget hus helt uten ventilasjonsanlegg. Her luftes det på gamlemåten – ved hjelp av ventiler og motoriserte takvinduer. I tillegg er huset laget av massivtre, som tillater at fuktigheten kan regulere seg selv. Vann-til-vann varmepumpe og solceller sørger for å redusere energiforbruket.

– Problemet med moderne hus i dag er at de er helt tette. De er fullstendig avhengige av ventilasjonsanlegg, ettersom lufta må skiftes ut en gang i timen, sa Håvard Korsvoll da vi besøkte huset hans i Gaular tidligere i høst.

