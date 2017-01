Norge – en pingle på CES

Norges 5,3 millioner innbyggere utgjør en snau promille av jordens befolkning på 7,5 milliarder. På mange områder virker vi likevel større enn vi er. Vi ”punch above our weight”, som avtroppende president Barack Obama sa det da de nordiske landene besøkte det Hvite Hus i fjor. En hyggelig anerkjennelse, som gjorde mange av oss litt rettere i ryggen..

På Consumer Electronis Show (CES) i Las Vegas er det i underkant av 4.000 utstillere. Under en håndfull er norske. Slikt sett er vi på promillenivå her også.

Vi tar ikke mer plass enn hjemlandets størrelse tilsier. Det burde vi. Gitt norsk utdanningsnivå og ressurser, er det direkte begredelig hvor små vi er på verdens viktigste teknologimøteplass.

Bedre innen olje og gass

Dette er en dustete betraktning, tenker du kanskje. Norge har i flere tiår hevdet seg langt tyngre enn forventet på den (også) teknologitunge Offshore Technology Conference i Houston i Texas. Det er helt rett. Norsk subsea- og offshoreteknologi har gjort seg gjeldende langt ut over hva vårt folketall skulle tilsi. Ikke bare har vi klart å forvalte petroleumsressursene på en prisverdig måte. Vi har også klart å utvikle norsk teknologi og løsninger som andre petroleumsnasjoner både trenger og foretrekker.

Erfaringen vi har med å gjøre norsk petroleumsteknologi foretrukken utenfor egne landegrenser, burde gi oss bedre forutsetninger enn andre nasjoner til å lykkes internasjonalt. Også med teknologi fra andre industrier og segmenter.

Dessverre er det akkurat her skoen trykker. Vi mangler rett og slett teknologiselskaper og satsinger utenfor vår norske paradegren – olje og gass.

Airthings, Nordic Semiconductor og SFTY

Heldigvis har vi NOEN eksempler på norsk tilstedeværelse ved årets CES. Og de skiller seg positivt ut. Både Airthings, Nordic Semiconductor og SFTY ”punch above their weight” innen sine nisjer på Sands Expo her i Las Vegas. Det er ikke tilfeldig, men nøye planlagt. For det er ingen vits i å reise hit på lykke og fromme.

Airthings leverer radonmålere basert på nyutviklet sensorteknologi. De valgte å lansere sin nyeste versjon nettopp her på CES. Sjefen i Airthings, Øyvind Birkenes, sier det som sant er, at utviklingen av den siste produktversjonen hadde som mål å være ferdig til CES. Noe de synes å få god uttelling på.

Det samme gjelder SFTY. Sjefen selv, Stein Bakker, timet det så godt at selskapet i tillegg kunne innkassere en CES-pris for sin løsning av sammenkoblede multisensorer innen smarthus-segmentet. Altså heller ikke en tilfeldig timing, men en plan som gjorde susen, skal vi tro oppmerksomheten som kom i dagene som fulgte.

Både Airthings og SFTY er norske selskaper med egenutviklede produkter som så langt har fått god oppmerksomhet her borte. Noe de er avhengige av for å leve ut forventet potensial og drømmer. Og høye ambisjoner, som deles av både initiativtakerne selv og deres investorer.

Nordic Semiconductor: Ansatte 160 ingeniører på 10 måneder

Mulig å få det til

Konsernsjef Svenn-Tore Larsen i Nordic Semiconductor er den eneste norske aktøren som kan kalles en etablert utstiller på CES. Selskapet har funnet sin plass her blant kunder som benytter Nordics lavenergi bluetooth-løsninger. Larsen mener at det er viktig å være nettopp her for å møte eksisterende partnere, nye kunder og for å fornemme hva fremtiden vil bringe.

Airthings, SFTY og Nordic Semiconductor viser at vi kan få det til – også utenom petroleumsteknologien. Det er bra – og gir håp for fremtiden.

Den virkelige utfordringen ligger i å etablere flere satsinger og selskaper som kan ta sin del av den stadig voksende teknologikaken internasjonalt. Det mangler ikke områder eller muligheter internasjonalt. Det vi mangler er flere miljøer som nettopp Nordic, SFFTY og Airthings.