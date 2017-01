Den norske teknologimyggen SFTY vinner innovasjonspris i Las Vegas

Norske SFTY er til stede på CES. De er så vidt kommet i gang i markedet de vil erobre. De har funnet et som er blitt oversett, og som trenger ny teknologi.

En teknologi som har høstet en innovasjonspris, CES Innovation Award i kategorien Smart home, på verdens viktigste teknologimesse, CES i Las Vegas.

Selskapet, som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, har bygget sin egen multisensor/kommunikasjonsplattform som skal sørge for sikkerhet og brannvarsling i leiligheter.

De fleste andre snakker om hus, men de mener markedet i leiligheter er både større og mer interessant. Ikke minst på grunn av et par spesielle egenskaper.

Sikker i leiligheten

Varsler alle: I en boligblokk vil alle få varsel om det oppstår brann i en leilighet. Men på en mye billigere måte enn med dagens systemer og med mye mer funksjonalitet. Foto: sfty

– I leiligheter kan vi sørge for at alle enhetene snakker med hverandre i et maskenett. Skulle det brenne i en leilighet så vil de varsle alle de andre beboerne i gården, fordi sensorene kan sende signaler fra den ene til den andre, sier markedssjef i SFTY, Espen Schrøder.

Det gjør også at det er mulig å administrere alt fra samme konsoll, forklarer han.

– Vi har bygget en nettskytjeneste som for eksempel vaktmesteren kan gå inn i, og hvor all enhetenes status vises. Bygningen kobles til via bredbånd, men kan også har en 4G ruter som sikkerhetskanal, påpeker Schrøder.

Portalen hos vaktmesteren gir full oversikt over sikkerhetssituasjonen i leilighetene, og hvordan radioforbindelsen fungerer.

Skulle temperaturen stige i en eller det utvikles røyk vet man hvor. Man får også varsel om batterisituasjonen. De fire AA-batteriene varer mer enn et år, men det kan være lett å glemme å skifte dem.

I følge selskapet er skyløsningen de har bygget helt unik. De har lett over hele verden på nettet uten å finne noe som konkurrerer med den de har utviklet.

– Sa vi var unike

– Det å være på CES for en knøttliten norsk aktør er en opplevelse. I sted kom det en representant for Panasonic bort til oss og fortalte oss at vi var unike. Slikt er deilig å høre og vi har fått mange slike tilbakemeldinger, sier Schrøder.

Og det er flere som gar vist interesse for den norske teknolohimyggen.

– Så langt har vi fått en, hva jeg vil kalle, storfisk i garnet i timen. For oss er det potensielle distributører, sier Schrøder.

Sikkerhetsruteren til SFTY er både utviklet og blir produsert i Norge. Det samme gjelder programvaren.

Selskapet har solgt løsningen til et 20-talls borettslag, det største med 420 leiligheter. Men det er bare begynnelsen. Målet er at de fleste norske leiligheter skal ha en slik, og de ser et veldig stort marked i utlandet.